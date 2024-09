F1: Coulthard compara habilidades de Norris a Senna e Schumacher

Lando Norris teve um fim de semana dominante em Singapura. O piloto venceu a corrida após largar na pole position e terminar 21 segundos a frente de Max Verstappen. Essa foi a terceira vitória do britânico na Fórmula 1 e a segunda vez com uma vantagem tão grande para o carro logo atrás de si.

Nesse cenário, David Coulthard acredita que o piloto da McLaren merece os aplausos e fez tudo que podia para ter o resultado mais do que positivo.

"Ele foi um mestre em dar um beijo suave nas barreiras sem levantar um canto do carro", disse Coulthard ao Channel 4 ao relembrar o que aconteceu quando Norris quase bateu sozinho.

"A única coisa que realmente me surpreendeu foi quando ele tocou a barreira da Tecpro no final da volta, depois de ter dado aquele tranco, acho que foi na curva 14. Fora isso, ele foi impecável. Que desempenho. O piloto e o carro em perfeita harmonia".

"Foi assim desde o primeiro treino de sexta-feira, o que deu a Oscar uma grande vantagem e ele fez um trabalho realmente sólido para voltar e conquistar o pódio.".

Coulthard também disse que a forma atual de Norris é semelhante à de pilotos como os sete vezes campeões Michael Schumacher e Lewis Hamilton, além da lenda brasileira Ayrton Senna.

"Lando é muito humilde e muito acessível", disse Coulthard. "Ele não percebe o quão grande e importante é seu desempenho no momento".

"Acho que podemos colocá-lo no mesmo nível de Senna, Schumacher e Hamilton, quando estavam em seus melhores momentos".

"Todos nós podemos vencer corridas com um pouco de sorte, mas esse foi um desempenho extraordinário".

