Mesmo com a brusca queda de rendimento, a Red Bull vem fazendo um importante controle de danos na temporada 2024 da Fórmula 1, que pode ser fundamental para a conquista do tetracampeonato de Max Verstappen. E, segundo Christian Horner, o fato de a equipe ter atingido o fundo do poço durante o péssimo GP da Itália foi fundamental para a recente volta por cima.

A queda de desempenho da Red Bull atingiu um novo patamar em Monza, onde o RB20 foi o quarto carro mais rápido, com Verstappen chamando seu carro de "monstro", enquanto se tornava cada vez mais pessimista em relação às suas chances de segurar Lando Norris, da McLaren, no campeonato.

Mas a viagem à Itália acabou sendo um exercício útil de coleta de dados, já que a Red Bull continuou seus experimentos com o assoalho em ambos os carros e, de acordo com Horner, permitiu a descoberta da raiz do que estava dando errado com o manuseio do RB20.

"Já podíamos ver os problemas, mas acho que o que Monza realmente expôs foi parte da causa principal, ou nos ajudou a identificar a causa principal do problema. Portanto, estou considerando Monza como o ponto mais baixo e estamos começando a construir a partir disso", disse ele em Singapura.

Após o fraco desempenho em Monza, o companheiro de equipe de Verstappen, Sergio Pérez, voltou à disputa em Baku com uma configuração diferente da do holandês e, em Singapura, Verstappen terminou em segundo lugar, embora a uma distância considerável de Norris.

Esses não são os tipos de resultados com os quais a antiga equipe dominante deve ter ficado animada, mas pelo menos indicaram que a Red Bull começou a dar uma guinada, com um intervalo de quatro semanas até o GP dos EUA em Austin, uma oportunidade de converter as dolorosas lições do verão em uma atualização mais robusta do carro.

"Obviamente, a diferença para Lando foi significativa na primeira parte da corrida e agora temos quase um mês para trabalhar duro e tentar melhorar o desempenho do carro em Austin", disse Horner. "Quando você considera onde estávamos há duas semanas, acho que fizemos um progresso real. Temos uma veia de desenvolvimento e entendemos alguns dos problemas com o carro. Acho que estamos começando a resolvê-los.

"Fomos melhores em Baku, fomos melhores aqui. Portanto, haverá muitas noites longas em Milton Keynes. A McLaren é o carro de ponta no momento e nós temos um pouco a recuperar, mas temos as pessoas e a capacidade para fazer isso".

Horner disse que a atualização da Red Bull em Austin ainda não foi aprovada, mas os prazos envolvidos na obtenção de novas peças por meio do ciclo de design e produção significam que a fábrica de Milton Keynes tem se esforçado ao máximo para tentar incorporar suas mais recentes soluções de design ao carro que o levará a uma desafiadora rodada tripla em Austin, México e Brasil.

"Provavelmente ainda não foi finalizado, portanto, há muitas informações que estão saindo desses eventos que influenciarão o que será feito no carro em Austin. Obtivemos muitas informações úteis das duas últimas corridas, mas são locais muito, muito diferentes das curvas de Austin e do México. O Brasil também é diferente, então será interessante. Todos estão muito motivados na equipe e, obviamente, ainda estamos lutando pelos dois campeonatos".

