Tom Coronel, comentarista de automobilismo e piloto da categoria de carros de Turismo, disse à revista Formule 1 que Valtteri Bottas não tem lugar na Fórmula 1 e se questiona o porque Felipe Drugovich não correr na F1.

Bottas, que começou na Williams e depois se transferiu para a Mercedes e conquistou 10 vitórias, não está obtendo os resultados desejados desde que se transferiu para a Sauber. O piloto finlandês, que esteve em negociações com muitas equipes este ano devido à sua experiência e pouca idade, pode deixar a F1 se não conseguir chegar a um acordo com a Sauber.

O comentarista holandês, que classificou o desempenho do piloto finlandês nas primeiras 14 corridas como apenas "4,5", disse: "Você espera mais de um piloto como Bottas". "É sempre difícil ir da melhor equipe para a pior, mas eu preferiria que um jovem talento tivesse uma chance lá".

"Bottas tem que parar agora, está tudo acabado! Ele tem zero pontos! Acho que, em uma situação como essa, você deve dar o fora", comenta, indignado. "Eu sei que ele não tem as ferramentas, mas ele escolheu isso. Pessoalmente, acho que a situação atual é embaraçosa para ele".

"Ele deveria fazer outra coisa agora. Ele deveria ir para a Finlândia e fazer algo divertido ou fazer vídeos engraçados", afirma."Ele deveria dar esse assento a outra pessoa que precise dele para ganhar experiência e crescer".

"Neste momento, ele está arruinando a carreira de jovens. Por que Felipe Drugovich não está na Fórmula 1, por exemplo?"

"Bottas não pode realmente fazer nada. Chamamos isso de envelhecimento. É como peixe e fruta: em algum momento começa a apodrecer", conclui.

