Entenda como Galvão Bueno pode voltar a narrar F1 na Band

Nesta quinta-feira (13) foi confirmado que Galvão Bueno está de volta ao Grupo Bandeirantes após 44 anos. O lendário narrador terá um programa aos moldes do Bem, Amigos, que tinha no Sportv, o Galvão e Amigos.

Galvão terá um programa que debaterá os principais assuntos do futebol e outros esportes com uma equipe formada por Mauro Naves, Paulo Roberto Falcão, Casagrande, Vanderlei Luxemburgo e mais alguns comentaristas da casa.

Mas Galvão também terá participações nas transmissões da F1, não como narrador, mas como uma espécie de 'mestre de cerimônias', na abertura das transmissões de GPs considerados especiais, como Mônaco e São Paulo, por exemplo.

Apesar de parecer pouco, o Motorsport.com apurou que o plano inicial de Galvão também era voltar a narrar a F1, mas que foi demovido da ideia, já que este posto é de Sérgio Maurício. Pessoas próximas ao narrador acreditam que no decorrer da temporada, dependendo de quão quente o campeonato estiver, que ele vai tentar pleitear novamente a chance de retornar aos microfones para algumas corridas.

Entende-se também que apesar de grande sucesso com o futebol, tendo sido a principal voz dos últimos dois títulos mundiais da seleção brasileira de futebol, a F1 é a modalidade preferida de Galvão, o que faz ele ver com bons olhos um retorno à maior categoria do automobilismo mundial.

Vale lembrar que após a novela sobre a continuidade das transmissões da F1 no Grupo Bandeirantes, a temporada de 2025 é a última do atual acordo da emissora com a Liberty Media, detentora dos direitos comerciais da F1.

