Lando Norris afirmou que começar uma nova temporada na Fórmula 1 em pé de igualdade com o atual campeão, Max Verstappen, mudará a agressividade com que ele pode competir com o holandês.

Norris montou uma improvável disputa pelo título no ano passado, depois que a McLaren começou a temporada significativamente pior do que a Red Bull, mas uma atualização em Miami mudou a sorte da equipe e transformou o MCL38 no melhor carro a partir de maio.

Enquanto a McLaren subia ao topo para derrotar a Ferrari e conquistar o título de construtores, Verstappen e a Red Bull sofreram uma sequência de 10 corridas sem vitórias, prejudicada por problemas de equilíbrio do carro.

No entanto, o holandês já havia acumulado uma vantagem tão considerável no campeonato de pilotos que a disputa de Norris ao título estava dependendo de uma corrida sem falhas até o final do ano.

Em vez disso, Norris perdeu pontos caros em várias ocasiões em sua batalha com Verstappen, cuja excelente vitória no GP de São Paulo consolidou ainda mais um quarto título que foi conquistado com duas corridas de antecedência.

De acordo com Norris, o fato de ter que superar um grande déficit de pontos também afetou a forma como ele e Verstappen correram um contra o outro, com o piloto da Red Bull muito mais agressivo do que o britânico - sabendo que Norris precisava desesperadamente ver a linha de chegada e somar pontos muito mais do que ele.

Essa diferença de atitude surgiu pela primeira vez quando os dois se enfrentaram no GP da Áustria, quando Norris atacou Verstappen pela liderança, com o contato resultante forçando o piloto da McLaren a abandonar a corrida, enquanto Verstappen terminou em quinto.

Eles então lutaram em Austin e no México, onde Verstappen empurrou Norris para fora da pista e pareceu feliz o suficiente para receber uma penalidade de tempo, enquanto Norris perdeu uma posição crucial na pista para Charles Leclerc, da Ferrari, em um incidente que acabou lhe custando a chance de lutar com Carlos Sainz por uma valiosa vitória.

"Com a forma como ele [Verstappen] pilota e os riscos que assume e a agressividade que tem, quase não havia como eu voltar do déficit que tinha", refletiu Norris enquanto a McLaren lançava seu MCL39.

"Porque haveria muitos cenários que replicariam o México ou replicariam o Red Bull Ring - esse tipo de coisa em que nós dois estaríamos fora de uma forma e isso o beneficiaria mais do que a mim".

Se a McLaren conseguir acabar com sua série de problemas no início da temporada e começar 2025 de onde parou no ano passado, Norris não precisará montar uma luta tão dramática desta vez.

Começar em condições relativamente iguais em um carro competitivo significaria que ele poderia correr com Verstappen de forma tão agressiva quanto seu rival correu com ele, em vez de Norris ter que 'andar sobre ovos' para não desperdiçar as chances de recuperar pontos contra o tetracampeão.

"O principal é começar com o pé direito, o que muda a mentalidade de cada piloto", disse Norris. "Seria uma mentalidade [diferente] para Max se ele estivesse 50 pontos atrás ou 50 pontos à frente. Essa é a maior diferença fundamental".

No entanto, essas circunstâncias peculiares do campeonato de 2024 não são desculpa para Norris se esquivar do fato de que Verstappen foi o seu melhor adversário na maioria das vezes em que estiveram frente a frente, com Norris admitindo que "não estava no nível que eu precisava estar" correndo com seu rival.

"Foi um ano difícil, mas aprendi muito com esses momentos", disse o piloto de 25 anos. "Definitivamente, há coisas que eu preciso fazer melhor. Sempre serei o primeiro a admitir isso - não preciso que as pessoas me digam esse tipo de coisa, [pois] tenho pessoas que me ajudam nessas situações e me aconselham".

"Definitivamente, a curva 1 do Texas, na subida da colina [onde Norris deixou a porta aberta por dentro para Verstappen], foi simplesmente ruim da minha parte. Eu sei disso melhor do que ninguém. Definitivamente, há coisas que preciso melhorar e aperfeiçoar e sinto que já melhorei essas situações no final do ano passado".

"Sei que não estava no nível que precisava estar quando entrei nas batalhas com Max - isso ficou claro. E eu levo isso no queixo. Isso dói. Sempre vai doer quando você está misturando as coisas às vezes e não sai por cima".

"Às vezes, a vida é assim mesmo. Desde que eu aprenda e não os cometa [erros] várias vezes, é assim que as coisas são e eu preciso fazer um trabalho melhor."

Quando lhe perguntaram se ele precisaria fazer uma observação a Verstappen quando eles inevitavelmente se encontrarem em 2025, ele respondeu: "Preciso arregaçar as mangas e mostrar a ele que não vou lhe dar posições de bom grado - esse tipo de coisa".

"Mas preciso ser um piloto inteligente. Você precisa ser um piloto inteligente para enfrentar o Max. Estou ansioso por isso".

