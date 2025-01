O narrador Galvão Bueno 'voltou à Fórmula 1' após anos afastado da principal categoria do automobilismo mundial para participar de uma campanha publicitária da marca de cosméticos Boticário, aconselhando Gabriel Bortoleto, que irá estrear no grid em 2025, correndo pela Sauber.

A ação, voltada para divulgar a linha de produtos Malbec, começa com a voz de Galvão, dando conselhos sobre as conquistas e o futuro caminho de Bortoleto, que está em primeiro plano com uma luz forte, ofuscando parte do rosto de Gabriel.

Entre as 'dicas' do narrador recém-contratado pela Amazon, ele afirma que o "peso das expectativas nunca é fácil", mas é importante lembrar que o jovem "já chegou aqui [na F1]", e que "isso é uma conquista que ninguém vai tirar de você".

Além disso, Galvão disse que Bortoleto pode e deve admirar e aprender com os pilotos que vieram antes dele, mas que "não tente ser como eles, porque ninguém vence olhando pelo retrovisor".

Bueno ainda aconselha que "se errar, lembre-se, sair da pista faz parte" , mas que o único erro que não pode cometer é "se intimidar".

A propaganda segue com fotos do jovem piloto brasileiro, junto do capacete e de um carro monoposto personalizados com a marca Malbec, terminando com a frase "Vai lá e conquista".

Bortoleto já havia aparecido em vídeo de ação da linha de perfumes antes, quando apareceu junto de Felipe Drugovich, piloto de testes da Aston Martin, experimentando o produto principal da marca.

