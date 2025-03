EA Sports divulga data de lançamento do F1 25; confira trailer

A EA Sports revelou a data de lançamento do jogo oficial da temporada 2025 da Fórmula 1,o F1 25, nesta quarta-feira (26), em trailer que mostra novidades em relação ao modo carreira de equipes e com Lewis Hamilton como 'protagonista'.

Confira o trailer do jogo:

A edição Standard do jogo, que sairá por R$ 249,00 na versão de computadores, sairá no dia 30 de maio. A Iconic Edition, que inclui bônus de pré-compra e com preço de R$ 339,00, sairá três dias antes, no dia 27.

A página do jogo no agregador de jogos Steam inclui uma atualização do modo carreira de equipes:

"Minha Equipe 2.0: assuma o controle como Presidente de uma equipe de Formula 1® e crie suas próprias histórias na F1®. O novo sistema de vantagens de presidente permite que você se especialize em suas áreas preferidas de gestão da equipe e assuma o volante no posto de uma pessoa da sua dupla de pilotos de F1® nos fins de semana de corrida", diz a descrição do jogo.

RISCO da RBR perder Max, CRÍTICAS a Bortoleto, HAMILTON e Ferrari, Piastri x Norris, Lawson | MOLINA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!