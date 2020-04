Vice-campeão da Fórmula 1 pela Ferrari em 2008 e atualmente na Fórmula E, Felipe Massa concedeu entrevista exclusiva ao Motorsport.com via live de Instagram e revelou que, quando criança, foi esnobado por Ayrton Senna ao pedir um autógrafo ao tricampeão mundial.

O piloto da Venturi também disse que usou o episódio para dar uma espécie de lição de moral no alemão Michael Schumacher, que foi seu companheiro na Ferrari. No vídeo abaixo, você confere as incríveis histórias de Massa com Senna e com o heptacampeão da F1. Veja:

"Quando eu era criança, infelizmente o Senna me negou um autógrafo. Aquilo foi muito difícil para mim porque eu era uma criança com o papelzinho na mão junto com outras duas ou três que estavam comigo", relatou Massa

"A gente não teve o autógrafo do Senna e foi algo que eu levei para a minha vida inteira. Cheguei na F1, consegui ser piloto de F1, consegui correr em equipes grandes, como a Ferrari, e ter sempre muita gente pedindo autógrafo".

Galeria Lista Felipe Massa, Scuderia Ferrari, dá autógrafos a fãs 1 / 2 Foto de: XPB Images Michael Schumacher e fãs 2 / 2 Foto de: XPB Images

"E eu nunca consegui falar não para uma criança, porque sempre me lembrei daquele momento. E uma vez a gente estava em um jantar com o Schumacher em Barcelona. Estava tendo a corrida de F1 e a gente foi jantar numa cidadezinha ali perto de Montmeló".

Era uma cidadezinha bem pequena e estávamos eu, ele, o Jean Todt, o Nicolas Todt. E aí, na hora que a gente estava saindo do restaurante, o Schumacher entrou no carro e estava a cidade inteira atrás dele", seguiu o brasileiro.

Galeria Lista Michael Schumacher, Ferrari, Felipe Massa, Ferrari 1 / 6 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Michael Schumacher e Felipe Massa 2 / 6 Foto de: Ferrari Media Center Felipe Massa e Michael Schumacher 3 / 6 Foto de: Alessio Morgese Felipe Massa e Michael Schumacher 4 / 6 Foto de: XPB Images Felipe Massa e Michael Schumacher 5 / 6 Foto de: LAT Images Michael Schumacher, Mercedes GP,Felipe Massa, Scuderia Ferrari 6 / 6 Foto de: XPB Images

"Ele saiu, entrou no carro, eu entrei junto. Ele sempre guiava, estava no volante e esperando todas as pessoas entrarem no carro para a gente sair. E em volta do carro um monte de gente esperando e batendo na janela para pedir autógrafo e ele nem se mexia".

"Tinha um menininho com a cara colada no vidro pedindo ‘pelo amor de Deus, me dá um autógrafo, faz alguma coisa, abre o vidro’, sei lá, qualquer coisa. E aquele menininho estava me deixando maluco".

"[Eu pensava] não é possível, não é possível que ele não vá abrir. Aí eu cutuquei ele [Schumacher] e falei assim: ‘Michael, pelo amor de Deus, pelo menos para o menininho. Faz isso, por favor’", relembra. Recorde a carreira do piloto do Brasil na F1 na galeria abaixo:

Galeria Lista Massa conquistou seu primeiro ponto na F1 logo em sua segunda corrida no mundial, na Malásia em 2002. Um sexto posto. 1 / 16 Foto de: Sauber Petronas Em 2002, Massa foi ordenado a ceder posição para o parceiro Nick Heidfeld por duas vezes, no GP da Europa (onde não obedeceu) e no GP da Alemanha (quando acatou). Com clima ruim, ele saiu do time no fim do ano. 2 / 16 Foto de: Sauber Petronas Massa liderou uma corrida pela primeira vez no GP do Brasil de 2004, por duas voltas, já de volta a Sauber. 3 / 16 Foto de: Bridgestone Corporation Conquistando um sexto lugar em sua despedida da Sauber na China em 2005 – naquela que foi a última corrida da Sauber antes da entrada da BMW - Felipe Massa ganhou seu carro de presente do chefe, Peter Sauber. 4 / 16 Foto de: XPB Images Ele conquistou 41 pódios na carreira. O primeiro foi no GP da Europa de 2006. 5 / 16 Foto de: XPB Images A 1ª vitória de Massa na F1 (Turquia/2006) foi possibilitada apenas devido a uma rodada de Vitantonio Liuzzi. Com um Safety Car, ele e Schumacher foram para o box ao mesmo tempo, com o alemão saindo em 3º, atrás de Alonso. A Ferrari não pôde inverter as posições. 6 / 16 Foto de: XPB Images De todas as 11 vitórias na F1, em nenhuma Felipe Massa saiu de uma posição pior que o segundo lugar no grid. 7 / 16 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Em 2007, Massa dividiu o recorde de pole positions com Lewis Hamilton: seis para cada um. 8 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Massa ficou a um ponto do título de 2008, mas foi quem mais venceu provas na temporada: seis contra cinco do campeão, Lewis Hamilton. 9 / 16 Foto de: LAT Images Massa liderou o mundial por duas vezes na carreira, se tornando o único brasileiro a conseguir a façanha após Ayrton Senna. Foi após os GPs da França de 2008 e da Malásia de 2010. 10 / 16 Foto de: Eric Gilbert O acidente mais sério de sua carreira foi no GP da Hungria de 2009, quando uma mola se desprendeu do carro de Rubens Barrichello e acertou sua cabeça. Massa só voltou a correr em 2010. 11 / 16 Foto de: Sutton Motorsport Images Massa é o brasileiro que mais subiu ao pódio no GP do Brasil. Foram cinco vezes, duas como vencedor. 12 / 16 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sua última de 16 pole positions foi conquistada no GP da Áustria de 2014. Foi a única vez que um carro que não fosse Mercedes, Ferrari ou Red Bull largou em primeiro na era turbo-híbrida da F1. 13 / 16 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images O último pódio de Massa (e também ultimo do Brasil na F1) foi no GP da Itália de 2015. 14 / 16 Foto de: Mercedes AMG Massa foi desclassificado em dois GPs: GP do Canadá 2007 (por sair do box com a luz vermelha acesa) e GP do Brasil 2015 (por seu pneu traseiro ultrapassar a temperatura limite durante a prova). 15 / 16 Foto de: XPB Images A última vez que Massa liderou uma corrida foi na Inglaterra, em 2015. Foi por 19 voltas. Ao todo ele liderou 936 voltas na carreira. 16 / 16 Foto de: XPB Images

"Aí ele olhou, baixou o vidro, deu o autógrafo para o menininho, logicamente deu mais uns dez autógrafos e aí a gente foi embora. Aí eu contei a história para ele do que tinha acontecido e ele gostou de ouvir a história".

"Ele falou: ‘É, você tinha razão mesmo’. Só que isso mostra o jeito do cara. O jeito do cara é isso, não tem emoção. E a gente tem muita emoção, o brasileiro. Então, no final, foi uma história interessante que aconteceu que vale a pena contar".

Schumacher era fechado, mas ficava descontraído no Brasil

Galeria Lista Felipe Massa, Michael Schumacher e Rubens Barrichello 1 / 2 Foto de: XPB Images Felipe Massa, Michael Schumacher e Rubens Barrichello 2 / 2 Foto de: Shell Motorsport

"Ele gostava muito do Brasil. Ele tinha uma relação comigo muito próxima, né... Não só comigo, mas com a minha família, com o meu irmão Dudu. Ele sempre tinha um carinho muito grande. E é impressionante como ele gostava do Desafio das Estrela, uma corrida de kart [no Brasil]".

"Ele sempre foi muito ligado ao kart, ele sempre foi apaixonado por kart. Sempre que ele tinha um tempo livre, ele andava de kart. Ele era mecânico e piloto ao mesmo tempo. E no Desafio das Estrelas, ele era um cara que você via que estava gostando", conta Massa.

"Ele ficava até diferente, mais aberto, falava, curtia. Tava em todos os almoços e jantares com todos os pilotos. Ele realmente gostava muito daquilo, então a gente se divertia muito no Desafio das Estrelas de kart com ele aqui no Brasil".

Galeria Lista 1991: Jordan/Benetton - 14º lugar, 4 pontos, 6 GPs 1 / 20 Foto de: LAT Images 1991: Jordan/Benetton - 14º lugar, 4 pontos, 6 GPs 2 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1992: Benetton - 3º lugar, 1 vitória, 53 pontos, 16 GPs 3 / 20 Foto de: LAT Images 1993: Benetton - 4º lugar, 1 vitória, 52 pontos, 16 GPs 4 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1994: Benetton - Campeão, 8 vitórias, 92 pontos, 16 GPs 5 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1995: Benetton - Campeão, 9 vitórias, 102 pontos, 17 GPs 6 / 20 Foto de: LAT Images 1996: Ferrari - 3º lugar, 3 vitórias, 59 pontos, 16 GPs 7 / 20 Foto de: XPB Images 1997: Ferrari - Desclassificado (2º lugar), 5 vitórias, 78 pontos, 17 GPs 8 / 20 Foto de: LAT Images 1998: Ferrari - 2º lugar, 6 vitórias, 86 pontos, 16 GPs 9 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 1999: Ferrari - 5º lugar, 2 vitórias, 44 pontos, 10 GPs 10 / 20 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 2000: Ferrari - Campeão, 9 vitórias, 108 pontos, 17 GPs 11 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images 2001: Ferrari - Campeão, 9 vitórias, 123 pontos, 17 GPs 12 / 20 Foto de: Ercole Colombo 2002: Ferrari - Campeão, 11 vitórias, 144 pontos, 17 GPs 13 / 20 Foto de: Brousseau Photo 2003: Ferrari - Campeão, 6 vitórias, 93 pontos, 16 GPs 14 / 20 Foto de: LAT Images 2004: Ferrari - Campeão, 13 vitórias, 148 pontos, 18 GPs 15 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2005: Ferrari - 3º lugar, 1 vitória, 62 pontos, 19 GPs 16 / 20 Foto de: XPB Images 2006: Ferrari - 2º lugar, 7 vitórias, 121 pontos, 18 GPs 17 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: Mercedes - 9º lugar, 72 pontos, 19 GPs 18 / 20 Foto de: XPB Images 2011: Mercedes - 8º lugar, 76 pontos, 19 GPs 19 / 20 Foto de: Andrew Hone / Motorsport Images 2012: Mercedes - 13º lugar, 49 pontos, 20 GPs 20 / 20 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

"Em Madonna di Campiglio, que a Ferrari organizava junto com a Philip Morris, era um evento incrível e ele amava aquilo também, se divertia. Mas ele era um cara duro, fechado. Se ele não conhecesse a pessoa, não tinha esse negócio de risada".

"Ele era um cara fechado, ele era realmente um alemão fechado, então você tinha que conhecê-lo, entendê-lo, para que, na hora que ele relaxasse com você, aí ele iria demonstrar realmente tudo aquilo que ele era".

Galeria Lista GP da Bélgica 1992 1 / 91 Foto de: LAT Images GP de Portugal 1993 2 / 91 Foto de: LAT Images GP do Brasil 1994 3 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Pacífico 1994 4 / 91 Foto de: LAT Images GP de San Marino 1994 5 / 91 Foto de: LAT Images GP de Mônaco 1994 6 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Canadá 1994 7 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da França 1994 8 / 91 Foto de: LAT Images GP da Hungria 1994 9 / 91 Foto de: LAT Images GP da Europa 1994 10 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP do Brasil 1995 11 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da Espanha 1995 12 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de Mônaco 1995 13 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP da França 1995 14 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Alemanha 1995 15 / 91 Foto de: LAT Images GP da Bélgica 1995 16 / 91 Foto de: LAT Images GP da Europa 1995 17 / 91 Foto de: LAT Images GP do Pacífico 1995 18 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 1995 19 / 91 Foto de: LAT Images GP da Espanha 1996 20 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 1996 21 / 91 Foto de: LAT Images GP da Itália 1996 22 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Mônaco 1997 23 / 91 Foto de: LAT Images GP do Canadá 1997 24 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 1997 25 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 1997 26 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 1997 27 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Argentina 1998 28 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Canadá 1998 29 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 1998 30 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Grã-Bretanha 1998 31 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Hungria 1998 32 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Itália 1998 33 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de San Marino 1999 34 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP de Mônaco 1999 35 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Austrália 2000 36 / 91 Foto de: LAT Images GP do Brasil 2000 37 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de San Marino 2000 38 / 91 Foto de: LAT Images GP da Europa 2000 39 / 91 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch GP do Canadá 2000 40 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Itália 2000 41 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP dos EUA 2000 42 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 2000 43 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Malásia 2000 44 / 91 Foto de: LAT Images GP da Austrália 2001 45 / 91 Foto de: LAT Images GP da Malásia 2001 46 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Espanha 2001 47 / 91 Foto de: LAT Images GP de Mônaco 2001 48 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Europa 2001 49 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da França 2001 50 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Hungria 2001 51 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Bélgica 2001 52 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP do Japão 2001 53 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Austrália 2002 54 / 91 Foto de: LAT Images GP do Brasil 2002 55 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP de San Marino 2002 56 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Espanha 2002 57 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Áustria 2002 58 / 91 Foto de: LAT Images GP do Canadá 2002 59 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Grã-Bretanha 2002 60 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 2002 61 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Alemanha 2002 62 / 91 Foto de: LAT Images GP da Bélgica 2002 63 / 91 Foto de: LAT Images GP do Japão 2002 64 / 91 Foto de: Ferrari Media Center GP de San Marino 2003 65 / 91 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images GP da Espanha 2003 66 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Áustria 2003 67 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Canadá 2003 68 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da Itália 2003 69 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP dos EUA 2003 70 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da Austrália 2004 71 / 91 Foto de: LAT Images GP da Malásia 2004 72 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Bahrein 2004 73 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP de San Marino 2004 74 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Espanha 2004 75 / 91 Foto de: Peter Spinney / Motorsport Images GP da Europa 2004 76 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP do Canadá 2004 77 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP dos EUA 2004 78 / 91 Foto de: LAT Images GP da França 2004 79 / 91 Foto de: Ferrari Media Center GP da Grã-Bretanha 2004 80 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP da Alemanha 2004 81 / 91 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images GP da Hungria 2004 82 / 91 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images GP do Japão 2004 83 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP dos EUA 2005 84 / 91 Foto de: LAT Images GP de San Marino 2006 85 / 91 Foto de: Michael Cooper / Motorsport Images GP da Europa 2006 86 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images GP dos EUA 2006 87 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da França 2006 88 / 91 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images GP da Alemanha 2006 89 / 91 Foto de: Ercole Colombo GP da Itália 2006 90 / 91 Foto de: Sutton Motorsport Images GP da China 2006 91 / 91 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images

