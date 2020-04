Ex-presidente da Ferrari revela por que preferiu Alonso a Vettel

Ex-presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo revelou por que a equipe preferiu Fernando Alonso a Sebastian Vettel como sua opção principal de piloto na Fórmula 1 no fim dos anos 2000, quando o germânico ainda estava na Toro Rosso. Ao optar pelo espanhol, o dirigente ignorou a recomendação do alemão Michael Schumacher, que ganhou cinco títulos pela escuderia no começo do milênio. É o que o ex-mandatário explicou em entrevista à Sky Sport.

"Schumacher tentou de todas as formas nos convencer a contratar Vettel antes de ele dar o salto da Toro Rosso para a Red Bull, mas na época ainda o víamos como imaturo e preferimos Alonso", recorda o ex-presidente da Ferrari. Vettel subiu para a Red Bull em 2009.

"Excluindo certos aspectos de seu personagem, Fernando teve grandes vitórias conosco e perdeu dois títulos na última corrida", elogiou o dirigente italiano, que comandou a marca vermelha por mais de 20 anos.

Montezemolo também falou sobre a fase recente de Vettel. "Ele sente muita pressão, precisa ser apoiado, mas ainda é muito forte. Certamente, cometeu alguns erros, mas essas falhas também se devem à necessidade de correr riscos", comentou.

O ex-mandatário da Ferrari ainda analisou a ascensão de Charles Leclerc, companheiro monegasco de Vettel: "Leclerc é muito forte, mas espero que não exagere. Já na Alfa Romeo, vimos que ele era muito rápido e cometia poucos erros".

"Agora devemos nos perguntar se ele pode conviver com Vettel. É um assunto delicado. É necessário falar claramente com os pilotos e explicar que eles estão correndo não por si mesmos, mas pela Ferrari", ressaltou Montezemolo.

"A Ferrari tem quase tudo para lutar de forma contínua e espero que vença novamente. Já faz muito tempo desde que os últimos títulos foram conquistados, mas também faz muito tempo que não chegamos à última corrida com condições de sermos campeões", ponderou.

"Não quero rever imagens de um campeonato já decidido a quatro corridas do final, como nos últimos anos", completou o ex-presidente da Ferrari, fazendo menção ao domínio de Lewis Hamilton e Mercedes nas temporadas recentes.

GALERIA: Relembre todos os carros da Scuderia Ferrari na história da F1

Galeria Lista 1950: Ferrari 125 1 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Alberto Ascari, Giovanni Bracco, Raymond Sommer, Luigi Villoresi, Peter Whitehead 1950-1951: Ferrari 375 2 / 75 Foto de: Ferrari Media Center Piloto: Alberto Ascari, Dorino Serafini, Luigi Villoresi, Piero Taruffi, Jose Froilan Gonzalez, Chico Landi 1952-1953: Ferrari 500 3 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Alberto Ascari, Giuseppe Farina, Mike Hawthorn, André Simon, Piero Taruffi, Luigi Villoresi 1953-1954: Ferrari 553 Squalo 4 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Piero Carini, Giuseppe Farina, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Robert Manzon 1954-1955: Ferrari 625 5 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Alberto Ascari, Eugenio Castellotti, Giuseppe Farina, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Piero Taruffi, Maurice Trintignant 1955-1956: Ferrari 555 Supersqualo 6 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Giuseppe Farina, Paul Frère, Olivier Gendebien, Mike Hawthorn, Umberto Maglioli, Harry Schell, Piero Taruffi, Maurice Trintignant 1956-1957: Lancia-Ferrari D50 7 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Alfonso de Portago, Juan Manuel Fangio, Paul Frère, Olivier Gendebien, Mike Hawthorn, Luigi Musso, André Pilette, Wolfgang von Trips 1957: Lancia-Ferrari 801 8 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Eugenio Castellotti, Peter Collins, Alfonso de Portago, Jose-Froilan Gonzalez, Mike Hawthorn, Luigi Musso, Cesare Perdisa, Maurice Trintignant, Wolfgang von Trips 1958-1960: Ferrari 246 9 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Cliff Allison, Jean Behra, Tony Brooks, Peter Collins, Olivier Gendebien, Ritchie Ginther, Jose-Froilan Gonzalez, Dan Gurney, Mike Hawthorn, Phil Hill, Willy Mairesse, Luigi Musso, Wolfgang von Trips 1960: Ferrari 246P 10 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Ritchie Ginther 1961-1962: Ferrari 156 11 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Olivier Gendebien, Richie Ginther, Phil Hill, Willy Mairesse, Pedro Rodriguez, Ricardo Rodriguez, Wolfgang von Trips 1963: Ferrari 156/63 12 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, Willy Mairesse, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1964-1965: Ferrari 158 13 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, John Surtees, Nino Vaccarella 1964-1965: Ferrari 1512 14 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, Pedro Rodriguez, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1966: Ferrari 246/66 15 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Giancarlo Baghetti, Lorenzo Bandini, Ludovico Scarfiotti 1966-1967: Ferrari 312 16 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Lorenzo Bandini, Mike Parkes, Ludovico Scarfiotti, John Surtees 1967-1968: Ferrari 312/67 17 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Lorenzo Bandini, Derek Bell, Andrea de Adamich, Jacky Ickx, Ludovico Scarfiotti, Jonathan Williams 1968-1969: Ferrari 312/68 18 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Derek Bell, Jacky Ickx, Pedro Rodriguez 1969: Ferrari 312/69 19 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Tino Brambilla, Pedro Rodriguez 1969-1971: Ferrari 312B 20 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Chris Amon, Mario Andretti, Ignazio Giunti, Jacky Ickx, Clay Regazzoni 1971-1973: Ferrari 312B/2 21 / 75 Foto de: Lucien Harmegnies Piloto: Mario Andretti, Nanni Galli, Jacky Ickx, Arturo Merzario, Clay Regazzoni 1973: Ferrari 312B3-73 22 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Jacky Ickx, Arturo Merzario 1974-1975: Ferrari 312B3-74 23 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Niki Lauda, Clay Regazzoni 1975-1976: Ferrari 312T 24 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Niki Lauda, Clay Regazzoni 1976-1978: Ferrari 312T2 25 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Niki Lauda, Clay Regazzoni, Carlos Reutemann, Gilles Villeneuve 1978-1979: Ferrari 312T3 26 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Carlos Reutemann, Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1979: Ferrari 312T4 27 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1980: Ferrari 312T5 28 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Jody Scheckter, Gilles Villeneuve 1981: Ferrari 126CK 29 / 75 Foto de: Ercole Colombo Piloto: Didier Pironi, Gilles Villeneuve 1982: Ferrari 126C2 30 / 75 Foto de: LAT Images Piloto: Mario Andretti, Didier Pironi, Patrick Tambay, Gilles Villeneuve 1983: Ferrari 126C2B 31 / 75 Foto de: Ercole Colombo Pilotos: René Arnoux, Patrick Tambay 1983: Ferrari 126C3 32 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: René Arnoux, Patrick Tambay 1984: Ferrari 126C4 33 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Rene Arnoux 1985: Ferrari 156/85 34 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, René Arnoux, Stefan Johansson 1986: Ferrari 156/85 35 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Stefan Johansson 1987: Ferrari F1-87 36 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Gerhard Berger 1988: Ferrari F1-87/88C 37 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Michele Alboreto, Gerhard Berger 1989: Ferrari 640 38 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Gerhard Berger, Nigel Mansell 1990: Ferrari 641 39 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nigel Mansell, Alain Prost 1991: Ferrari 642 40 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Alain Prost 1991: Ferrari 643 41 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gianni Morbidelli, Alain Prost 1992: Ferrari F92A 42 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Ivan Capelli, Nicola Larini 1992: Ferrari F92AT 43 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Ivan Capelli 1993: Ferrari F93A 44 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1994: Ferrari 412T1 45 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger, Nicola Larini 1994: Ferrari 412T1B 46 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1995: Ferrari 412T2 47 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Jean Alesi, Gerhard Berger 1996: Ferrari F310 48 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1997: Ferrari F310B 49 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1998: Ferrari F300 50 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Irvine, Michael Schumacher 1999: Ferrari F399 51 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Eddie Irvine, Mika Salo, Michael Schumacher 2000: Ferrari F1-2000 52 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2001-2002: Ferrari F2001 53 / 75 Foto de: Ferrari Media Center Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2002-2003: Ferrari F2002 54 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2003: Ferrari F2003-GA 55 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2004: Ferrari F2004 56 / 75 Foto de: Bridgestone Corporation Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2005: Ferrari F2005 57 / 75 Foto de: LAT Images Pilotos: Rubens Barrichello, Michael Schumacher 2006: Ferrari 248F1 58 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Michael Schumacher 2007: Ferrari F2007 59 / 75 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Kimi Räikkönen 2008: Ferrari F2008 60 / 75 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Felipe Massa, Kimi Räikkönen 2009: Ferrari F60 61 / 75 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Luca Badoer, Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Kimi Räikkönen 2010: Ferrari F10 62 / 75 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2011: Ferrari F150 63 / 75 Foto de: Ferrari Media Center Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2012: Ferrari F2012 64 / 75 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2013: Ferrari F138 65 / 75 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Felipe Massa 2014: Ferrari F14 T 66 / 75 Foto de: Rainier Ehrhardt Pilotos: Fernando Alonso, Kimi Räikkönen 2015: Ferrari SF-15T 67 / 75 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2016: Ferrari SF16-H 68 / 75 Foto de: Pirelli Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2017: Ferrari SF70H 69 / 75 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2018: Ferrari SF71H 70 / 75 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Pilotos: Kimi Räikkönen, Sebastian Vettel 2019: Ferrari SF90 71 / 75 Foto de: Ferrari Pilotos: Charles Leclerc, Sebastian Vettel 2020: Ferrari SF1000 72 / 75 Foto de: Ferrari Pilotos: Charles Leclerc e Sebastian Vettel 2020: Ferrari SF1000 73 / 75 Foto de: Ferrari 2020: Ferrari SF1000 74 / 75 Foto de: Ferrari 2020: Ferrari SF1000 75 / 75 Foto de: Ferrari Charles Leclerc, Mattia Binotto e Sebastian Vettel

