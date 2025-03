F1 - Villeneuve: Hamilton pode vencer o campeonato de 2025

A temporada de 2024 da Fórmula 1 foi muito mais competitiva e emocionante do que muitos imaginavam. A temporada de 2025 também é muito aguardada, começando com o GP da Austrália já em março.

A mudança de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025 adiciona outra camada intrigante à próxima temporada, com Jacques Villeneuve, campeão de 1997, acreditando que o britânico tem uma boa chance de ganhar seu oitavo título.

A notícia de que Hamilton se mudará para a Ferrari após 12 anos na Mercedes repercutiu no paddock antes da temporada de 2024. Depois de seis títulos de piloto e sete campeonatos de equipe, Hamilton, de 40 anos, tentará quebrar o recorde conquistando seu oitavo título com sua nova equipe.

Em entrevista à Action Network, o canadense acredita que isso pode acontecer: "Lewis pode ter uma chance. Ele terminou a temporada com força. Será uma batalha interessante entre Lewis e Leclerc. Se você olhar para a mídia agora, a Ferrari está realmente enfatizando Lewis".

"Há um grande esforço de imagem. Ou isso funciona e é ótimo, ou motiva Leclerc ainda mais. Então, basicamente, é uma situação em que todos saem ganhando para a Ferrari no momento".

Charles Leclerc, Ferrari

Villeneuve também falou sobre a McLaren e Lando Norris, que tem pressionado Max Verstappen com mais força na luta pelo título de 2024.

As brigas internas entre Norris e Oscar Piastri foram um problema durante toda a temporada, e o canadense acredita que isso pode ser um obstáculo tanto para Norris quanto para a McLaren em 2025.

"Da forma como a temporada de 2024 terminou, eu daria a Lando e à McLaren um pouco mais de chance para 2025, mas o problema aqui será a batalha interna entre os dois pilotos".

"A McLaren não conseguiu lidar bem com isso no passado, o que fará com que eles tirem pontos um do outro. Portanto, eles deveriam ser campeões e talvez não sejam".

"Lando, naturalmente, deveria ser o único a lutar pelo campeonato. Mas por causa da rivalidade interna e da incapacidade da McLaren de administrá-la de forma muito positiva, ela pode se voltar a favor da Ferrari e de Lewis, que terminou a temporada com força".

