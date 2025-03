O piloto da Haas Esteban Ocon lançou dúvidas sobre a praticidade dos novos coletes de resfriamento da FIA, projetados para ajudar os pilotos de Fórmula 1 a lidar com condições extremas em corridas quentes, alegando que "ninguém consegue usar" o sistema em sua forma atual.

O dispositivo de resfriamento foi introduzido após os desafios físicos enfrentados pelos pilotos durante o GP do Catar de 2023. Embora esteja teoricamente pronto para ser usado nesta temporada, seu design causou desconforto, dificultando sua implementação.

O sistema consiste em tubos de resfriamento integrados aos macacões dos pilotos, mas o principal problema parece ser o ponto de conexão onde os tubos entram no macacão, criando uma área de pressão desconfortável.

De acordo com Ocon, o dispositivo está "inutilizável": "No momento, não podemos usar o colete de resfriamento", disse ele à mídia no Bahrein. "Você tem os tubos em toda a volta, tudo bem. Você tem os tubos na parte de trás, isso também é bom. Mas há uma enorme bola de tênis na lateral, no seu quadril".

"Se você a coloca aqui [no peito], ela está doendo com os cintos. Se colocar na parte de trás, não cabe no assento. Se colocar na lateral, não cabe no assento. Então, sim, no momento, não funciona para nós, ou pelo menos para o que eu tentei. E, pelo que ouvi de outros pilotos, é muito semelhante".

"É bom que a FIA tenha conseguido nos dar uma solução e apresentar algo. Mas, no momento, pelo menos eu não consigo usá-la. Não estou falando pelos outros, mas por mim e por Ollie [Bearman], não conseguimos usá-lo.

"O produto em si, que é padrão, não pode ser usado. É muito grande. Você sabe como o assento é apertado na Fórmula 1 em todos os lugares. Onde todos os tubos se ligam, é como um nó de tubos. E é por isso que ele é grande demais".

Por enquanto, os pilotos têm a opção de usar ou não o sistema, mas a partir de 2026, a FIA planeja torná-lo obrigatório. Isso dá ao órgão regulador tempo para aperfeiçoar o dispositivo, embora Ocon acredite que as opções de melhoria sejam limitadas.

Perguntado se os assentos do cockpit poderiam ser modificados para acomodar o sistema, ele duvidou: "Bem, se você quiser um assento com um buraco enorme, não. É muito difícil acertar um assento. Se você fizer um recorte como esse, perderá muito em flexibilidade.

"Portanto, a única maneira que vejo de melhorar é se conseguirmos ter menos desse nó, ou se encontrarmos uma solução em que, em alguns carros de estrada, por exemplo, haja ar-condicionado através do assento, o que não precisamos ter no caminho".

Ocon também questionou a necessidade de tornar o dispositivo obrigatório, sugerindo que os pilotos têm lidado bem com condições extremas por meio de treinamento físico.

"Ainda não é muito necessário", disse ele. "Para condições extremas, eu concordo, como no Catar, por exemplo, ou às vezes em Singapura. Mas no Catar, no ano passado, passei uma semana pedalando na sauna antes de chegar ao fim de semana da corrida - e quando cheguei, estava de jaqueta. Estava muito frio, então fiquei um pouco chateado por ter me preparado tanto para nada!"

"Não sei se haverá mais discussões. Acho que ninguém está em posição de usá-lo no momento. É nisso que eu acredito. Posso estar errado, mas acho que todos estão lutando para caber no carro com esses tubos".

"Acho que estamos felizes em ter o sistema a bordo e aumentar o peso, e se não quisermos usá-lo, não o usaremos. Mas, no momento, não podemos usá-lo, então... Não é como se eu estivesse sendo uma diva e não quisesse usá-lo! Na verdade, seria o contrário. Eu gostaria de usá-lo, se fosse esse o caso. Não, é só que não está se encaixando".

Com a introdução obrigatória prevista para 2026, a FIA precisará trabalhar em estreita colaboração com as equipes para aperfeiçoar o sistema e garantir que os pilotos possam integrá-lo ao design de seus cockpits.

