Após duas semanas de intervalo, a Fórmula 1 retoma as atividades da temporada 2021 no próximo final de semana, com o GP da Emilia Romagna, em Ímola, a segunda visita ao mítico circuito italiano em pouco mais de seis meses.

Depois de um eletrizante GP do Bahrein, marcado por uma bela disputa entre Lewis Hamilton e Max Verstappen pela vitória, a expectativa dos fãs para o resto da temporada é alta por uma luta entre Mercedes e Red Bull pelo título, com a equipe austríaca tendo o melhor carro neste momento.

Ímola é a primeira das corridas que foram adicionadas posteriormente ao calendário, junto do GP de Portugal, marcado para o início de maio. As duas provas foram inseridas para preencher o espaço deixado pelo adiamento da Austrália para novembro e pela retirada da China do calendário por conta da pandemia.

Diferente do Bahrein, a F1 correrá sozinha em Ímola, sem a presença de suas duas principais categorias de acesso, a F2 e a F3. Mas a boa notícia para o fã brasileiro é que teremos novamente a exibição do treino classificatório em TV aberta, assim como foi no Bahrein.

E a programação ao vivo do Motorsport.com continua durante a semana do GP da Emilia Romagna, com uma cobertura completa dos principais acontecimentos.

Confira os horários dos eventos da F1 em Ímola e da programação do Motorsport.com

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Treino Classificatório Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h BASTIDORES: Como PIQUET foi pivô de SAIA-JUSTA entre BAND e GLOBO e os EFEITOS da 'treta' com NELSÃO Assine o canal do Motorsport.com no Youtube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mesmo sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.