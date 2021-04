Com a pré-temporada e o primeiro GP de 2021 passados, os pilotos começam a ter uma noção melhor sobre os novos carros da Fórmula 1. E segundo Charles Leclerc, as mudanças de aerodinâmica tornaram os modelos mais difíceis de serem conduzidos na entrada de curvas.

Uma seção do assoalho foi removida à frente dos pneus traseiros, e novas restrições foram impostas nos dutos de freio e nas dimensões do difusor. Com um corte de até 10% no downforce, os carros estão mais lentos, e Leclerc notou uma mudança na abordagem mesmo que os carros e 2021 não sejam totalmente diferentes.

"Em termos de estilo de pilotagem não temos mudanças, mas há algo diferente", disse Leclerc em entrevista exclusiva à edição italiana do Motorsport.com. "Você precisar ir um pouco além na entrada das curvas, porque a traseira do carro é mais difícil de lidar por conta do assoalho modificado".

Leclerc é um piloto que gosta de carros com a traseira mais solta, já que isso lhe permite ter uma rotação melhor nas curvas. O monegasco acredita que esse tenha sido um fator para explicar porque Sebastian Vettel sofreu tanto com a Ferrari de 2020 enquanto ele teve uma performance melhor.

Refletindo sobre o que havia aprendido no ano passado e porquê tinha uma vantagem sobre Vettel em tirar o máximo do SF1000, Leclerc falou sobre as diferenças no estilo de pilotagem.

"No final das contas, acredito que é uma questão de sensação e estilo de pilotagem. Gosto de um carro com uma traseira mais solta, porque posso usá-la na hora de virar o carro, mas outros pilotos sofrem com isso".

"O SF1000 tinha uma traseira que não era muito estável e, para mim, esse aspecto nunca foi um problema, mas não posso dizer o mesmo de Seb. É apenas um aspecto que diz respeito ao meu estilo de pilotagem".

Uma outra abordagem à sua pilotagem que Leclerc aprendeu em sua carreira é como lidar com seu nível de agressividade nas batalhas. Após notoriamente perder a vitória no GP da Áustria de 2019 para Max Verstappen, o piloto jurou que daria o máximo de si nas batalhas.

Graças a uma diretriz posterior dos comissários que permitiram que os pilotos tivessem disputas mais agressivas, Leclerc disse que sua abordagem segue a mesma até hoje.

"Acho que foi bom para o esporte. E disse isso logo após o final da corrida, apesar de ficar desapontado com o resultado. Sempre achei que se eles nos deixassem correr com menos amarras, poderíamos oferecer corridas mais espetaculares".

"Mas precisávamos de consistência dos comissários, como acabou acontecendo. A partir dali, tivemos a certeza de que poderíamos ir além nos embates sem o medo de ser punidos, e eu me adaptei bem a isso".

