F1: A Ferrari realmente está sofrendo com o desgaste dos pneus?

Depois de a Red Bull dominar a pré-temporada 2023 da Fórmula 1, surgiu a informação de que a Ferrari teria sofrido nos testes disputados em Sakhir por causa da alta degradação de seus pneus no SF-23.

Entretanto, segundo o jornal italiano Gazzetta dello Sport, o desgaste verificado no Circuito Internacional do Bahrein se deve ao fato de que a Scuderia frequentemente estava com altas cargas de combustível.

“Parece que todas as idas da Ferrari para a pista, mesmo as mais curtas, foram feitas com alta carga de combustível, com reabastecimentos de 35 a 40 kg”, informou a publicação, uma das mais famosas sobre esportes na Itália.

Por isso, então, o monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz teriam sofrido com a degradação das gomas, diferentemente do que se viu na Red Bull. A primeira etapa do campeonato de 2023 da F1 é disputada neste fim de semana também em Sakhir, com o GP do Bahrein. O Motorsport.com faz a cobertura completa da prova, com repórteres internacionais in loco e toda a equipe brasileira dedicada a noticiar tudo no site, com direito a tempo real, e no YouTube.

