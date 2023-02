Carregar reprodutor de áudio

Uma das equipes que mais decepcionou na pré-temporada 2023 da Fórmula 1 foi a McLaren e, segundo o jornalista Will Buxton, Lando Norris chegou a dar um soco em uma parede, tamanha a fúria do piloto britânico por causa do fraco desempenho do time papaia nos testes de Sakhir.

A informação repercutiu entre quem acompanha a categoria máxima do automobilismo, cuja etapa de estreia acontece neste fim de semana com o GP do Bahrein, e Buxton acabou 'voltando atrás' em relação ao relato originalmente dado na cobertura da pré-temporada pela TV britânica em Sakhir.

“Eu o vi deixar a garagem e caminhar até a salinha dos pilotos e, muito diferente de como Lando costuma ser, ele meio que deu um soco na parede de dry-wall enquanto passava. Não foi para derrubar a parede, mas mostrou frustração. Dá para dizer que não está tudo certo...", disse Will à TV.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, and Will Buxton

Depois, Buxton -- que é famoso pela participação na série da Neflix sobre a F1, Drive to Survive -- se explicou via Twitter. “Alguns exageraram para fazer algumas manchetes e fazer parecer que Lando Norris estava destruindo o lugar. Claro que não. Nunca sugeri isso. Vi um pequeno golpe em um painel de parede, que parecia ser devido à frustração”, concluiu o repórter inglês da elite global do esporte a motor.

