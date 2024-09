Yuki Tsunoda faz parte da família Red Bull desde 2018 e sua estreia na Fórmula 1 aconteceu em 2021 pela AlphaTauri, atualmente RB. Desde então, o japonês não esconde que seu maior objetivo é chegar a um dos assentos da equipe austríaca.

No momento, o piloto de 24 anos está confirmado para mais uma temporada na equipe 'irmã' da Red Bull. É este cenário que traz a dúvida: será que ele terá a paciência de esperar mais tempo antes de ser 'promovido'? Importante lembrar que calma não é um dos pontos fortes de Yuki.

Agora, em entrevista ao Beyond the Grid, Tsunoda confirma que a equipe 'mãe' segue sendo sua prioridade, mas não fecha portas para possibilidades em outros ambientes, caso os times estejam interessados.

"A Red Bull é definitivamente minha prioridade, esse era meu objetivo quando entrei na F1. Eles têm um dos carros mais rápidos do momento. No momento, a McLaren é provavelmente um pouco mais rápida..."

"Mas, em algum momento, eu só quero pilotar um de seus carros [Red Bull] e mostrar meu potencial terminando entre os quatro, três ou dois primeiros colocados".

Tsunoda enfatizou que seu objetivo é conseguir pilotar de forma consistente entre os cinco primeiros, independentemente da equipe em que estiver.

"E espero que possamos conseguir isso na RB. Estamos fazendo um grande progresso. Em comparação com o ano passado, demos um grande passo à frente".

Se a RB conseguir encontrar o ritmo certo e colocar seu carro para disputar entre as primeiras colocações, Yuki não dê motivos para deixá-los.

"O que importa são as oportunidades. Se houver uma equipe interessante e estivermos de acordo: por que não?"

"Mas, por enquanto, continuarei me concentrando no que preciso fazer e continuarei a me esforçar para impressionar a todos."

Verdadeiro potencial

Tsunoda enfatizou várias vezes este ano que acha que já provou seu valor suficiente para um lugar de destaque na F1. Por enquanto, isso ainda não deu certo para 2025, mas ele sabe o que precisa fazer para convencer a Red Bull - ou outras equipes de ponta - de que está pronto.

"Tenho de continuar fazendo o que estou fazendo agora. Mostrei meu valor este ano, desde o início da temporada. Antes de eu assinar o contrato com o RB, outras equipes vieram bater à porta".

"Eu não tive isso nos últimos três anos, especialmente nos dois primeiros anos. Você só precisa de desempenho constante e, até agora, estou fazendo isso".

Yuki acredita que ainda há muito que ele possa fazer a mostrar em pista, principalmente para provar que sua mentalidade 'agressiva' está sob controle e ele pode disputar pelas primeiras colocações caso receba oportunidade em outra equipe.

"Este é apenas o primeiro ano em que estou mostrando meu verdadeiro potencial. Sei que muitas coisas ainda podem melhorar. Agora tenho que mostrar a todos os chefes de equipe e equipes que sou um bom piloto que pode conseguir muito".

Os pilotos da Red Bull geralmente têm um bom parâmetro se quiserem saber se estão tendo um bom desempenho ou não: o conselheiro Helmut Marko.

"Nós o conhecemos. Se eu tiver uma boa corrida, ele me elogia. Se eu tiver uma corrida ruim, ele coloca um pouco mais de pressão - mais do que o normal", riu Tsunoda.

"Eu me acostumei com isso. Mas foi ele quem sempre cuidou de mim. Às vezes, seus conselhos podem trazer uma pressão extra, mas ele também me ajudou muito. Sem ele, eu não estaria na F1. O vínculo com Helmut está definitivamente presente".

