Um dos finais de temporada mais polêmicos da história da Fórmula 1 aconteceu em 1997, com o acidente entre Michael Schumacher e Jacques Villeneuve, em que o alemão acabou desclassificado, o que rendeu o título ao canadense, filho da lenda Gilles Villeneuve.

Embora muito tenha sido falado sobre o entrevero na pista de Jerez, palco do fechamento daquela temporada com o GP da Europa, Villeneuve revelou uma história desconhecida por quase todos. Algo que não aconteceu no circuito, mas naquele mesmo dia.

"Nosso relacionamento nunca foi bom", disse Villeneuve antes de explicar a história. “O que acabou com a nossa possível relação de amizade foi o que aconteceu na festa daquela noite, em Jerez. Aconteceu no hotel. De maneira improvisada alguém abriu o bar. Não havia garçom, mas um amigo e eu cuidamos de fazer isso. E Schumacher apareceu."

“Ele estava com uma peruca amarela. Aquelas perucas foram feitas pela Renault porque eu tinha cabelo loiro platinado. Ele ficou atrás do balcão ao meu lado para servir os copos, com um grande sorriso. Além disso, colocou o braço em volta do meu ombro e sua tirou fotos. Bom, ótimo. Rimos e estava tudo bem...".

“Mas uma semana depois, em todos os jornais alemães, dava para ver aquelas fotos com palavras que diziam: 'Aqui está a prova de que não fiz nada de errado [na corrida de Jerez], sou amigo do Jacques."

“Ele aproveitou a minha comemoração, aproveitou o meu momento e não porque parecia legal para ele, mas para a mídia. E isso me incomodou muito. Foi isso que arruinou qualquer potencial de bom relacionamento que pudesse haver.”

