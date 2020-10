Raio-X: os números de Hamilton e Schumacher nas vitórias 91 na F1

O domingo da Fórmula 1 em Nurburgring foi histórico na categoria. Com o triunfo no GP de Eifel, Lewis Hamilton chegou à 91ª vitória no Mundial, empatando a marca histórica de Michael Schumacher, obtida há 14 anos.

Após a prova, Hamilton recebeu um presente da família Schumacher das mãos de Mick, filho do heptacampeão: um capacete usado por Michael na temporada 2012, sua última na F1. Emocionado, o piloto da Mercedes falou sobre a importância do alemão em sua vida e como ele se sentia ao atingir essa marca que muitos viam como inatingível.

"Cara, estou honrado. Não tenho nem palavras. Você cresce assistindo e idolatra alguém, em termos de qualidade e o que ele consegue fazer a cada ano, a cada corrida e semana com sua equipe. Eu me lembro de jogar com o Michael em um jogo chamado Grand Prix 2".

"Ver o domínio dele por tanto tempo, não acho que ninguém, especialmente eu, não imaginaria que eu chegaria neste lugar, perto de Michael em termos de recordes. É uma honra incrível. E vai levar um tempo para a ficha cair".

"Honestamente, só me toquei que havia igualado quando cheguei no pitlane. Eu não havia computado isso quando cruzei a linha, e não poderia ter feito isso sem essa equipe incrível. Todos dão o melhor para continuar evoluindo. Então, muito obrigado a todos".

Hamilton e Schumacher estavam em momentos muito distintos em suas carreiras no momento em que atingiram a marca de 91 vitórias.

O alemão, que chegou ao número após vencer no GP da China de 2006, estava nos momentos finais de sua carreira na F1. A prova era a antepenúltima da temporada e ele tentava passar Alonso no Mundial, após vencer a prova anterior, em Monza. Com a vitória em Xangai, ele saiu empatado com o espanhol a duas provas do fim.

Mas a vitória em Monza duas semanas antes vinha com uma carga emocional muito maior, já que ele havia aproveitado a passagem pela casa da Ferrari para anunciar sua aposentadoria da F1 no final daquela temporada.

Por outro lado, Hamilton, que tem dois anos de idade a menos que o alemão no momento de sua vitória na F1, segue reafirmando que sua trajetória na categoria não está encerrada e que está em um bom momento de sua carreira. Ele pode seguir como o mandatário do Mundial por pelo menos mais um ano, já que não sabemos como ficará o panorama do esporte após a introdução do novo regulamento em 2022.

Por outro lado, Hamilton e Schumacher possuem diversas similaridades em suas carreiras, e algumas delas podem ser traçadas no momento das vitórias 91 de cada um. Veja na tabela abaixo alguns dos principais números de cada piloto no momento em que atingem essa marca:

Comparativo Hamilton x Schumacher nas vitórias 91 Photo by: Reprodução

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre F1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PÓDIO: Histórico! Hamilton iguala Schumacher em vitórias na F1 no GP de Eifel

PODCAST: A F1 perde força com a saída da Honda?