A classificação para o GP de Miami de Fórmula 1 teve seu horário alterado. Anteriormente programada para começar às 17h (de Brasília) deste sábado (3), o treino que definirá o grid de largada iniciará, agora, às 17h15, um pouco após o esperado. A decisão foi anunciada pela FIA pouco após a corrida sprint.

A entidade não confirmou o motivo da mudança, mas entende-se que foi por conta do atraso na etapa curta, que começou quase meia hora depois do que estava marcado por conta das fortes chuvas que caíram no circuito e molharam significativamente a pista. Com incidentes e safety car, a prova também durou mais do que o comum.

A mudança não altera significativamente o cronograma da F1 em Miami. A primeira corrida da F1 Academy está mantida, começando às 16h10 no horário de Brasília, a conferência de imprensa da classificação será às 18h15 no horário de Brasília, a Porsche Cup inicia às 19h05 e as atividades do paddock club, às 20h.

A agenda de domingo segue a mesma, com o GP marcado para as 17h. A Band transmite a corrida na TV aberta para o Brasil, a F1TV Pro no streaming e o Motorsport.com acompanha o evento em tempo real.

Confira o resultado completo da corrida sprint do GP de Miami:

*Após punições ao fim da corrida

NORRIS LUCRA COM SAFETY CAR E VENCE SPRINT DE MIAMI! Piastri 2º, Lewis 3º. BORTOLETO À FRENTE DE MAX

