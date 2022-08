Carregar reprodutor de áudio

Poucas horas após a Audi oficializar sua entrada na Fórmula 1 a partir de 2026 a Alfa Romeo veio a público anunciar que sua parceria com a Sauber chegará ao fim após a temporada de 2023, abrindo o caminho para a confirmação da união da montadora alemã com a equipe suíça.

O anúncio vem apenas alguns dias após a marca italiana confirmar a extensão de seu acordo de patrocínio máster com a Sauber por mais um ano, com a parceria tendo iniciado em 2018.

"A Alfa Romeo informa que sua parceria com a Sauber Motorsport chegará ao fim após a temporada 2023", diz o comunicado. "A Alfa Romeo anunciou seu retorno à F1 em 2017 com um plano de longo prazo e, em julho de 2022, anunciou a decisão de manter a parceria com a Sauber em 2023, devido aos resultados promissores da primeira metade do ano, tanto em performance, marketing e colaboração positiva com a equipe".

"Desde a conquista das metas econômicas e industriais da marca em 2022, a Alfa Romeo agora avaliará as oportunidades na mesa, decidindo qual é a melhor para sustentar a estratégia de longo prazo de posicionamento da marca".

Falando com o Motorsport.com mais cedo neste ano, o CEO da Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato, disse que a ligação com a Sauber foi um grande sucesso para sua companhia, alavancando sua exibição. E ele estava ciente do interesse da Audi pela Sauber, estando sereno sobre a possível escolha da equipe.

"Não vamos mudar o nosso modelo de negócios. Se um dia alguém tomar uma decisão, qualquer que seja, tomaremos a nossa decisão, mas é isso".

"Temos muitos espaços para jogar. Quando se é uma marca como a Alfa Romeo, com 112 anos de existência, o mundo está aberto para nós. Estamos deixando uma história positiva nos negócios. Em 2021 a Alfa Romeo lucrou pela primeira vez em anos".

Ainda não está claro se os comentários da Alfa Romeo sobre outras opções inclui seguir envolvida na F1. Uma opção é mudar de aliança para outra equipe como faz com a Sauber. A opção mais óbvia seria a Haas, que hoje usa os mesmos motores Ferrari da Sauber.

