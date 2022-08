Carregar reprodutor de áudio

Com Charles Leclerc a 80 pontos do líder Max Verstappen a nove corridas do fim da temporada 2022 da Fórmula 1, a Ferrari tenta montar o último ataque para manter viva a luta pelo título. Por isso o monegasco receberá uma nova unidade de potência neste fim de semana, largando do fundo do grid no GP da Bélgica.

A Ferrari optou por Spa devido às possibilidades de ultrapassagem graças à natureza de alta velocidade do traçado belga, dando a Leclerc a chance de escalar o pelotão em comparação a uma pista mais técnica como Zandvoort, na próxima semana.

Isso também permitirá que Leclerc passe a usar o novo e atualizado sistema híbrido do motor Ferrari. Ele também receberá uma caixa de câmbio. As mudanças serão oficializadas pela FIA ao longo do fim de semana, e marcarão a segunda vez que o monegasco largará do fundo do grid, tendo passado por isso em junho no Canadá.

Já Carlos Sainz não trocará seu motor ainda já que possui um novo, caindo em seus ombros as expectativas de sucesso da Ferrari na Bélgica.

Leclerc já sofreu com problemas de confiabilidade do motor neste ano, que o forçaram a abandonar enquanto liderava na Espanha e no Azerbaijão, afetando sua luta pelo título. Mas ele pode não ser o único penalizado no fim de semana, com Verstappen deixando no ar a chance dele também fazer uma troca.

