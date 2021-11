F1: Alfa Romeo espera decidir piloto de 2022 após GP no Brasil

A Alfa Romeo espera tomar uma decisão sobre seu segundo piloto de Fórmula 1 para 2022 após o GP de São Paulo na próxima semana, após o colapso do acordo de aquisição com a Andretti.

Embora o time da Suíça já tenha contratado Valtteri Bottas para 2022, a decisão sobre quem seria o companheiro de equipe do finlandês se arrastou por várias semanas.

Enquanto o líder da Fórmula 2, Guanyu Zhou, foi o favorito por um tempo, a possibilidade de compra pela organização Andretti colocou a questão do piloto em uma pausa, quando Colton Herta, da IndyCar, emergiu como candidato.

Mas com o colapso das conversas de Andretti com os proprietários da Alfa Romeo, a situação do piloto se complicou.

O chefe da equipe, Fred Vasseur, agora sugere que levará alguns dias até que a Alfa Romeo tome essa decisão e acha que provavelmente será feita após a corrida da próxima semana em São Paulo.

“Vamos tomar uma decisão agora que estamos um pouco menos no centro das atenções por diferentes motivos”, disse Vasseur no México.

“Tomaremos uma decisão nos próximos dias, provavelmente depois do Brasil.”

Embora os pilotos da Alpine Academy, Zhou e Oscar Piastri, estejam entre os candidatos, Vasseur insiste que a gestão da equipe não se precipitará em tomar uma decisão.

“Temos que ficar calmos com isso”, explicou ele. “É uma escolha importante. Não é fácil. Tomaremos uma decisão em breve e você será informado assim que ela for tomada.”

Enquanto o atual piloto Antonio Giovinazzi ainda tem esperança de que sua experiência na equipe possa ajudar, Vasseur disse que continua aberto sobre a importância de ter alguma estabilidade de pilotos para o próximo ano.

“Já é uma questão de saber se há interesse de mudar [os dois pilotos] com o novo regulamento ou se, com o novo regulamento, a estabilidade é importante”, disse ele.”

“Sabemos que os preparativos serão muito curtos com os poucos dias [de teste] e podem eventualmente ser menores devido a um problema de confiabilidade ou clima.”

“Significa que temos que estar preparados desde o primeiro dia porque sabemos perfeitamente que, neste tipo de campeonato, é muitas vezes na primeira prova que se consegue marcar grandes pontos para uma equipe de meio de grid. É verdade que é [a estabilidade do piloto] um fator na decisão, mas não é o único.”

Michael Andretti Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Fim das negociações com Andretti

Embora Vasseur não tenha estado diretamente envolvido nas negociações entre Andretti e a alta administração da Sauber, ele diz que a decisão do time de Hinwil de não deixar a equipe é na verdade uma demonstração de fé sobre o quão comprometidos os atuais proprietários estão.

Questionado sobre como o fim do acordo com a Andretti deixou a Alfa Romeo, Vasseur disse: “Em boa forma.”

“Acho que é uma mensagem muito forte que os atuais acionistas enviam para a empresa e que foi muito apreciada por todos.”

“É também uma grande pressão sobre seus ombros. Todos os membros da equipe e todos os colaboradores da empresa, e o primeiro sou eu mesmo, estamos sentindo a pressão e acho que é uma pressão positiva para obter resultados no futuro.”

