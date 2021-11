A Mercedes diz que os temores sobre a necessidade de Lewis Hamilton sofrer outra penalidade por troca de motor este ano estão diminuindo, em meio à confiança de que agora "resolveu" sua principal preocupação com a confiabilidade.

A equipe de Fórmula 1 da fabricante alemã tem lutado contra alguns problemas de durabilidade com seu motor de combustão interna, o que levou sua própria equipe oficial e equipes clientes a sofrerem penalidades de grid em eventos recentes.

As perspectivas de título de Hamilton poderiam ser afetadas enormemente se ele precisasse ter unidades de potência extras nos estágios finais de sua luta pelo campeonato com o rival da Red Bull, Max Verstappen.

Mas falando antes do GP do México, o chefe Mercedes, Toto Wolff, disse que a equipe estava confiante de que não precisaria fazer mudanças neste fim de semana - e estava se sentindo melhor por poder evitar uma grande penalidade antes do final da temporada.

“Acho que estamos nos sentindo mais robustos com relação a um problema específico que parece estar resolvido”, explicou ele.

Wolff disse que com as ultrapassagens tão difíceis na F1, a Mercedes estava especialmente relutante em ir para uma troca de motor se isso pudesse ser evitado.

“Acho que nunca é certo planejar uma penalidade, porque hoje em dia é muito difícil ultrapassar”, disse ele.

“Você pode ver que Valtteri estava absolutamente dominante na Turquia, mas [nos EUA] você simplesmente fica preso no trânsito com a penalidade.”

“Então, estamos fazendo isso na hora. Estamos decidindo, precisamos da penalidade ou não precisamos de uma penalidade? E aqui certamente não vamos levar uma.”

“E talvez não precisemos de nenhuma até o final da temporada. Isso é realmente algo que está sendo discutido.”

Embora a Red Bull pareça estar na frente até agora no México, Wolff está certo que nem tudo está perdido em suas perspectivas para o fim de semana.

Ele também avalia que a vantagem anterior de potência que a Honda desfrutava em locais de grande altitude não parece mais existir.

“O México nunca foi um lugar muito feliz para nós em termos de desempenho do carro, embora amemos o México porque somos muito bem-vindos”, disse ele.

“Parece que não encontramos o ponto ideal e, por isso, buscamos várias direções [no treino].

“Em uma nota positiva, nosso motor está funcionando bem. Houve uma pequena diferença nos anos anteriores, e tudo bem.”

“Acho que, para nós, é fazer o melhor trabalho possível. Mas talvez isso seja difícil com o desempenho de Max.”

