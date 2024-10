Um questionamento que surgiu após a confirmação de Lewis Hamilton irá para a Ferrari na temporada 2025 da Fórmula 1 é se o heptacampeão já irá correr com o carro da Scuderia em 2024, nos testes pós-temporada em Abu Dhabi. E agora parece que a dúvida está sendo sanada.

Em uma sessão de perguntas e respostas com o veterano jornalista da BBC, Andrew Benson, um fã de perguntou quais eram as chances de Hamilton, entrar em um monoposto da Scuderia ainda este ano:

"Zero. Hamilton está sob contrato com a Mercedes até o final do ano e eles dizem que ele não pode fazer testes para a Ferrari no final da temporada porque, depois de 12 anos juntos - e 18 anos com motores Mercedes - eles têm muito trabalho promocional e de despedida a fazer".

Se Hamilton tivesse conseguido dirigir pela Ferrari pela primeira vez, teria sido uma ocasião memorável. A primeira vez de Fernando Alonso com as cores da Aston Martin em um carro sem patrocinador, no final de 2022, atraíram atenção semelhante.

Considerando que a mudança de Hamilton para a Ferrari atraiu a atenção de todo o mundo esportivo, um evento semelhante teria sido um momento histórico, mas agora é improvável que o vejamos em um uniforme da Ferrari até 2025, quando ele testará no circuito de Fiorano.

Hamilton se despedirá da Mercedes após 12 anos. O heptacampeão venceu 105 corridas que disputou com motores Mercedes, desde sua passagem pela McLaren entre 2007 e 2012, e conquistou seis de seus sete títulos com a equipe das 'flechas de prata', dominando o esporte por vários anos.

Embora as vitórias tenham diminuído desde o início de 2022, o britânico conquistou o GP da Inglaterra de forma icônica. Em seguida, ele conquistou outro triunfo em Spa-Francorchamps, herdando a vitória após a desclassificação de George Russell.

