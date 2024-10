Com a chegada de Liam Lawson ao GP dos Estados Unidos, o grid da Fórmula 1 de 2024 receberá mais um jovem piloto. Embora o neozelandês não seja mais considerado um novato, por ter competido em mais de dois GPs, ele pode ser colocado na categoria de promessas da mesma forma que Franco Colapinto.

Os desempenhos do piloto argentino, como os de Oliver Bearman na Ferrari e na Haas, e Lawson no ano passado, foram impressionantes. Colapinto continua a mostrar que foi, de fato, uma ótima escolha para ocupar o lugar de Logan Sargeant.

O piloto da Williams já marcou seus primeiros pontos na F1, conseguiu chegar ao Q3, se classificou à frente de seu companheiro de equipe e recebeu elogios de Sergio Pérez na pista, tudo isso em apenas três GPs disputados.

Enquanto muitas equipes hesitam entre apostar na juventude ou jogar pelo seguro com a experiência, os jovens pilotos estão de fato mostrando que apostar em sua ascensão não seria tão perigoso assim, muito pelo contrário. Entretanto, muitos fatores entram em jogo quando se trata de nomear um piloto, e não há como prever como ele se sairá ao volante de um carro de F1.

Além disso, as ferramentas disponíveis para ajudar a descobrir jovens pilotos não estão à altura. A FIA chegou a propor uma sprint no pós-temporada da F1 apenas para iniciantes, mas que não verá a luz do dia até 2025.

A Fórmula 2 é uma dessas ferramentas para promover jovens talentos. No entanto, o chefe da Red Bull, Christian Horner, acredita que é difícil entender o verdadeiro nível dos pilotos que competem nesse campeonato.

"Acho difícil entender o nível da F2 hoje em dia", disse o chefe britânico no podcast F1 Nation. "Porque quando você olha para o trabalho que Oliver Bearman [atualmente em 15º na classificação da F2] fez quando substituiu Carlos Sainz na F1 na Ferrari e em um dos circuitos mais difíceis do calendário na Arábia Saudita, ele parecia um veterano. E ele fez isso contra um companheiro de equipe difícil [e novamente] contra Nico Hülkenberg [substituindo Kevin Magnussen em Baku] mais recentemente".

"Colapinto foi uma surpresa total, porque ele passou despercebido na F2 [ele venceu uma corrida sprint nesta temporada e está em sétimo lugar no campeonato], ninguém estava falando sobre ele e, em seguida, ele entrou na Williams, e ele tem sido excelente nas poucas corridas que fez".

"Ele tem sido muito, muito impressionante. Portanto, é difícil dizer. Isso significa que [Isack] Hadjar [vice-campeão da F2 e piloto reserva da Red Bull], superando todos eles, é uma boa opção? Até darmos uma chance a eles, não saberemos".

Franco Colapinto, Williams FW46 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

A RB, assim como a Williams, mergulhou de cabeça ao escolher a juventude em vez da experiência e substituir Daniel Ricciardo por Liam Lawson. Quando o neozelandês fez sua estreia na F1 em 2023, como substituto do então lesionado Ricciardo, ele já havia mais do que provado seu valor.

Horner acredita que a razão pela qual esses jovens pilotos têm um desempenho tão bom é que eles chegam ao esporte sem nenhuma influência da experiência, como páginas em branco prontas para serem pintadas com tinta, com uma única ideia em mente: dirigir o mais rápido possível, independentemente do carro.

"Quando você chega à Fórmula 1, recebe uma quantidade enorme de informações", diz ele."Todos analisam a força com que você freia, onde freia, quando freia, seu estilo, seu posicionamento, como gerencia o pneu, todos esses elementos. Você recebe todas essas informações. E o que costumamos descobrir com os jovens é que eles parecem ter a capacidade de se adaptar muito rapidamente".

"Talvez eles consigam fazer isso porque não são influenciados por outras ideias preconcebidas de como um carro deve ser [dirigido]; eles simplesmente se adaptam e dirigem rapidamente".

"À medida que os pilotos progridem em suas carreiras e ganham experiência, eles perdem o hábito de dirigir carros de baixo desempenho ou carros com defeitos, porque estão sempre comparando-os com alguns dos melhores carros que já tiveram".

"É difícil dizer, mas os jovens que estão chegando têm fome e dirigem como loucos. E é isso que estamos vendo com todos esses juniores que estão chegando no momento; eles estão, como você disse, mais bem preparados. Eles correm bem, sabem como economizar pneus, etc", conclui.

