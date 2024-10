Fernando Alonso, atual piloto da Aston Martin, sugeriu que uma estranha peculiaridade da atual geração de carros da Fórmula 1 pode estar por trás da 'seca' de safety cars.

A F1 está atualmente em uma sequência de nove corridas sem que o safety car seja acionado, o que é a primeira vez que isso acontece desde o intervalo entre o GP da Hungria de 2003 e o GP da Espanha de 2004. É uma sequência que também incluiu a categoria testemunhando seu primeiro GP de Singapura sem que o seu acionamento.

Embora não haja uma explicação óbvia para o fato de as corridas terem sido relativamente livres de incidentes desde o GP da Espanha, Alonso deu a entender que as características dos carros com efeito de solo contemporâneos são um fator.

Em particular, ele sugere que o fato de os carros serem realmente mais rápidos quando não são conduzidos ao limite absoluto pode explicar a redução dos acidentes.

"Esses carros não são fáceis de dirigir, mas acho que o problema desses carros também é extrair os 100%", disse o bicampeão da F1.

"Portanto, se você dirige a 90%, às vezes é mais rápido, porque não coloca a plataforma em um ângulo inconveniente ou em alturas de condução. Você não está forçando os limites, e é aí que tudo desmorona. Portanto, às vezes, dirigir a 90% é rápido".

Alonso diz que o desempenho dos carros atuais pode se tornar extremamente confuso quando eles são levados ao limite - o que tem de ser feito na classificação.

"Baku foi um exemplo muito bom", acrescentou. "Eu estava em P15 no Q1, com o problema do Lando. Caso contrário, eu estaria largando em 16º no GP e fora da Q1".

"Sete minutos depois, coloquei outro jogo de pneus e estava em P5 no Q2. Melhorei cerca de 1,1 segundo. Eu estava dirigindo da mesma forma".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

"Eu estava freando nos mesmos pontos. Foi a mesma preparação naquela volta, mas consegui melhorar 1,1 segundo. E alguns de nós fizeram o oposto: eles foram muito rápidos no Q1 e muito lentos no Q2, e às vezes não encontramos explicações sobre quando estamos rápidos, quando estamos lentos e por quê".

"Se analisarmos os detalhes e o número ilimitado de sensores que temos no carro, podemos identificar as pequenas diferenças quando o carro está lento. Colocamos o carro em atitudes diferentes que talvez o carro não esteja feliz e esse tipo de coisa".

"É por isso que, às vezes, nas corridas, como todos nós dirigimos a 90%, temos que cuidar dos pneus, da economia de combustível e de todos esses tipos de coisas, não vemos muitos problemas e não vemos muitos safety cars ou acidentes".

"Os carros ficam mais felizes quando se dirige nessa velocidade. É um pouco contra o instinto do piloto, que é colocar um pneu novo, ir para a classificação e dirigir 110% se puder. Mas, com esse carro, às vezes é algo que você precisa administrar", conclui.

