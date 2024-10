F1: Vitória em Zandvoort 'afugentou alguns problemas' para Norris

Lando Norris conquistou sua terceira vitória da temporada no GP de Singapura, depois da Holanda e de Miami. Com seu sucesso em Marina Bay, o piloto da McLaren recuperou mais alguns pontos na corrida pelo título e reforçou seu status de rival direto do líder da classificação da Fórmula 1, Max Verstappen. Ele agora está 52 pontos atrás do piloto da Red Bull, faltando apenas seis corridas para o final.

Norris controlou o fim de semana em Singapura do início ao fim. Ele foi o mais rápido nos treinos livres de sexta-feira, conquistou a pole position na classificação de sábado e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar por vinte segundos no domingo, tendo liderado todas as voltas do GP.

"Ele fez um trabalho fantástico", disse Will Joseph, seu engenheiro de corrida. "Acho que desde a primeira volta do fim de semana estávamos no ritmo, e Lando mostrou o quão rápido ele pode ser".

"Ele estava muito confortável no carro desde o início, e nós nos baseamos nisso, tentamos fazer pequenos ajustes no carro para torná-lo mais rápido. Conseguimos terminar a corrida em uma boa posição. Acho que ele está sendo incrível".

"Acho que nenhum de nós esperava que a diferença fosse tão grande [com o segundo lugar]. Passamos pela janela do safety car, depois passamos pela janela de parada total, o ritmo foi fenomenal. Foi mesmo. Sempre achamos que éramos rápidos. Mas abrir uma diferença tão grande com tanta facilidade para Max, que é um piloto fenomenal em um carro fenomenal, foi incrível".

Lando Norris e Will Joseph no pódio em Zandvoort. Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images

Questionado sobre a confiança que a vitória em Singapura poderia dar a Norris, especialmente na disputa pelo título mundial, Will explicou que, na verdade, ela já havia sido desenvolvida na Holanda.

O próprio britânico havia dito que sua maneira de comemorar tinha sido muito diferente de sua primeira vitória na F1 em Miami, já que seu sucesso em Zandvoort concretizou, segundo ele, suas chances de lutar pelo título mundial.

"Para ser honesto, acho que vimos os sinais [de que Norris havia se tornado um sério candidato ao título] depois da Holanda", continuou o engenheiro britânico.

"Também foi uma corrida muito boa [em que Norris também terminou mais de 20 segundos atrás do segundo colocado]. Acho que o bom deste fim de semana é que fomos muito fortes onde não esperávamos necessariamente ser os mais rápidos e perseguimos alguns demônios."

"As pessoas não podem mais dizer que [Norris não pode] sair da primeira curva [na liderança], não pode terminar a primeira volta [na liderança]. Lideramos [a corrida] do início ao fim e não cometemos nenhum erro".

É verdade que, nesta temporada, o piloto britânico tem sido alvo de muitas críticas por ter perdido várias oportunidades de vitória devido a largadas ruins. Antes de Zandvoort, Norris nunca havia convertido uma pole position em uma vitória.

A McLaren indicou recentemente que analisou todas as largadas do piloto nesta temporada com o objetivo de trabalhar nesse aspecto, mas no final não encontrou nenhuma necessidade real de melhoria.

"Não precisamos falar sobre esse tipo de coisas [críticas]. Falamos sobre tudo [antes da corrida], nossos pontos fortes, como dirigimos na sexta-feira, quais oportunidades existem, mas não precisamos discutir ou insistir em coisas que outras pessoas acham que são um problema, que não vemos necessariamente do nosso lado".

Lando Norris e sua equipe em seu primeiro Grande Prêmio em Melbourne, em 2019. Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

Will Joseph tem sido o engenheiro de Lando Norris desde sua chegada à F1 em 2019, portanto, ele testemunhou a evolução do piloto desde sua estreia. No entanto, uma coisa está realmente diferente nesta temporada: pela primeira vez em sua carreira, o britânico tem os meios para disputar vitórias e até mesmo um título.

"Acho que, ao longo dos anos, tivemos que fazer coisas diferentes, e as áreas em que tivemos que investir nosso tempo e energia para desenvolver mudaram."

"Hoje, trata-se de ajustar os detalhes. Não se trata apenas de engenharia pura. Trata-se de nos prepararmos adequadamente para a semana, para o fim de semana, nos certificando de que estamos bem descansados, discutindo as coisas certas em diferentes momentos do fim de semana. Portanto, estamos mudando a maneira como trabalhamos, nos adaptando à situação em que nos encontramos e aos pontos fortes que temos no momento".

Will ainda acredita que o piloto está fazendo todo o possível para manter o desempenho e ter a certeza de que seu trabalho foi feito no fim do dia.

"Lando está fazendo sua parte, seus esforços. E acho que estamos vendo isso. Singapura pode ser uma distração. O fuso horário, o calor, é muito movimentado. Mas Lando se esforçou e provou que pode se recuperar e voltar preparado no dia seguinte, tendo pensado no que discutimos no dia anterior e no que precisamos desenvolver nas áreas que identificamos como oportunidades para nós. Então, sim, acho que ele [elevou o nível]".

Quanto ao campeonato, Joseph reitera os comentários de seu piloto. Embora todas as atenções estejam voltadas para o título com o qual tantos pilotos sonham, a abordagem para o final da temporada é a de se concentrar em um evento de cada vez.

"Você pode estar certo [ao pensar nas chances de Norris vencer o campeonato mundial], mas não pensamos dessa forma".

"Acho que já disse isso várias vezes: você tem que viver cada dia como ele vem. O próximo desafio é em Austin, na sexta-feira. É uma corrida de velocidade. Depois, temos o sábado e o domingo. É preciso encarar cada etapa como ela se apresenta".

