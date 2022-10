Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso acredita que o dramático acidente com Lance Stroll que fez seu carro 'voar' durante o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 foi um incidente de corrida “muito infeliz”.

Alonso e Stroll fizeram contato em alta velocidade enquanto percorriam a reta final durante a corrida de domingo no Circuito das Américas, depois que o piloto da Aston Martin fez um movimento defensivo tardio para a esquerda.

O contato resultante fez com que o carro de Alonso apontasse para o céu antes de voltar para a pista, causando danos que o fizeram retornar lentamente aos boxes. Alonso conseguiu continuar, enquanto Stroll foi eliminado da corrida por causa do contato.

Alonso disse pelo rádio após o acidente que foi um "movimento muito tardio", mas depois de ver os comissários - que deram a Stroll uma penalidade de três lugares no grid para a próxima corrida no México - ele classificou como um incidente de corrida .

“Honestamente, quando você vê a coisa na TV, acho que é um incidente de corrida" disse Alonso, que recebeu uma penalidade de 30 segundos após a corrida, que o fez cair de sétimo para 15º após um protesto da Haas que Alpine é 'culpada'.

“Nós nos movemos basicamente ao mesmo tempo para a esquerda e isso foi o gatilho de tudo. Então, acho que foi um momento muito infeliz para todos.”

Os dois pilotos correrão juntos na Aston Martin na próxima temporada, depois que Alonso assinou um contrato de vários anos com a equipe no final de agosto.

Alonso disse que ele e Stroll estavam “bem na sala dos comissários” ao discutir o incidente e que foi “mais entre nossos diretores esportivos do que entre nós”.

“Acho que vimos o incidente com os mesmos olhos”, acrescentou. “Nossos diretores esportivos veem com olhos completamente diferentes!”

Fernando Alonso, Alpine A522, in the pits after a crash on track Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Questionado se achava que Stroll havia se atrasado um pouco para defender a posição, Alonso respondeu: “Claro, mas quando você está a 300 [km/h], esses movimentos, você sabe, um décimo de segundo, você se move 200 metros.

“Se estiver em câmera lenta e você o mover quadro a quadro, ele se moverá um pouco mais tarde do que eu. Se você for na velocidade normal, verá os dois carros mais ou menos ao mesmo tempo.

“É por isso que, depois de ver na TV, acho que não há nada que você possa fazer diferente.”

Alonso admitiu que o acidente “não foi bom” de se experimentar, revelando que temia que seu carro estivesse indo em direção à cerca do lado esquerdo da pista.

“Achei que estava muito mais à esquerda e obviamente se você pegar a cerca lateral, a metálica, você gira no ar 360 [graus]”, disse Alonso. “Você vê muito esse tipo de acidente na IndyCar e eles são bastante perigosos. Achei que tinha acabado naquela cerca. Então, quando o carro pousou na pista, pensei: tudo bem, está tudo seguro.”

Alonso achou que seu carro “com certeza vai quebrar”, mas não apenas ele conseguiu continuar na corrida depois de receber um novo bico e asa dianteira, mas conseguiu subir para sétimo - antes do protesto da Haas resultar em sua penalidade.

“Fiquei surpreso quando eles trocaram os pneus e a asa dianteira e me mandaram embora”, disse ele.

“Eu disse OK, você sabe, é apenas um teste, mas eles vão me chamar na próxima volta ou qualquer outra coisa, mas aparentemente não, o carro estava bom, quando eles verificaram visualmente, estava tudo bem, então continuamos.

“A segunda má notícia foi que chegamos ao final com aquele conjunto de pneus duros e faltavam 32 voltas para o final, o que pensei que nunca conseguiríamos.

“Foi uma boa chamada da equipe e uma boa estratégia no final. Terminar em P7 [antes da penalidade] no final com um carro quebrado e fomos os últimos, é uma coisa e tanto.”

