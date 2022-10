Carregar reprodutor de áudio

Sebastian Vettel, da Aston Martin, diz que vai "sentir falta da adrenalina" de batalhas roda a roda como a que aconteceu com Kevin Magnussen em Austin, mas descartou estar pensando duas vezes a respeito da sua aposentadoria da Fórmula 1 no fim desta temporada.

Enquanto a equipe de Silverstone desfrutava de uma surpreendente melhora na performance no Circuito das Américas, Vettel e seu companheiro de equipe Lance Stroll estavam competindo pelo melhor lugar no pelotão da frente nas etapas iniciais do GP dos Estados Unidos de domingo.

Mas como Stroll saiu da corrida colidindo com Fernando Alonso, da Alpine, que rendeu ao canadense uma penalidade de três posições no grid para o México, a corrida de Vettel também quase foi desfeita devido a um lento segundo pitstop.

O alemão, que está se aposentando da F1 no final desta temporada após uma carreira brilhante, lutou até o oitavo lugar com um par de ultrapassagens impressionantes ao redor de Alex Albon e Kevin Magnussen, o último movimento ocorrendo na última volta da corrida.

Enquanto Vettel enfatizou que sua "decisão foi tomada" de encerrar sua carreira na F1, ele admitiu que "vai sentir falta da adrenalina" de sua passagem final cheia de ação em COTA.

"Obviamente, sentirei falta desses momentos. Isso não é segredo", disse o tetracampeão mundial.

"Mas eu pensei muito para tomar a decisão e também pensei sobre esses momentos em que vou sentir muita falta da adrenalina e assim por diante. Obviamente, partes de mim sentirão muita falta disso; outras partes estão ansiosas pelo que está por vir."

Sebastian Vettel, Aston Martin AMR22 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Vettel disse que foi uma "surpresa total" para a Aston Martin ser mais rápida do que seus rivais do pelotão intermediário durante todo o fim de semana. Mas o carro não tinha a velocidade máxima para ultrapassagens diretas do DRS. Por isso teve que ser ousado ao atacar Albon e Magnussen no setor final, fazendo passes quase idênticos na direita quádrupla.

"Foi uma surpresa total ser mais rápido que a McLaren e a Alpine", admitiu. “Quero dizer, cuidamos bem dos pneus, mas não acho que esse seja o fator principal. Obviamente, sem o pitstop lento, teríamos marcado o dobro dos pontos. Em troca, pelo menos, tive uma corrida divertida no final e pudemos recuperar alguns deles.

"Infelizmente, não tínhamos ritmo nas retas para passar confortavelmente, então tive que tentar algo incomum, seja nos freios ou em pontos incomuns. Eu fiz e funcionou na maioria das vezes.

"Eu definitivamente me diverti e tive batalhas apertadas, especialmente com Kevin no final. É um clímax e ele é um dos mais difíceis de ultrapassar em todo o grid. Mas ele deixou espaço suficiente e foi uma boa diversão para nós dois."