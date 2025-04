O presidente-executivo da Aston Martin, Lawrence Stroll, sugeriu que poderia considerar a possibilidade de tornar a montadora de carros de luxo, que tem uma equipe na Fórmula 1, privada no futuro. Isso ocorre em meio a comentários do canadense que descrevem a avaliação atual da empresa como "severamente subvalorizada".

O Yew Tree Consortium de Stroll deverá investir aproximadamente R$380 milhões na empresa, aumentando sua participação para cerca de um terço, em comparação com os atuais 27,7%. Isso reflete um enorme compromisso do empresário, que adquiriu sua primeira participação no negócio em 2021 com um investimento de R$1,3 bilhões, o que lhe deu 16,7%.

De acordo com a Bloomberg, Stroll não se conteve ao discutir a avaliação atual da icônica marca britânica.

"A empresa está gravemente subvalorizada e sua avaliação no mercado de ações, de cerca de 650 milhões de libras (R$4,791 bilhões) é uma piada", disse ele. Quando perguntado sobre a possibilidade de tornar a empresa privada, ele não fechou a porta para essa ideia. "Poderia ser algo para o futuro? Potencialmente, sim. Está em meu radar fazer isso na próxima quinzena? Não, mas nunca diga nunca."

O que isso significa para o futuro da Aston Martin?

Essa manobra financeira pode parecer um pouco desconectada da equipe de corrida e de seus pilotos Fernando Alonso e Lance Stroll, mas ela está profundamente ligada às perspectivas da equipe no grid. Com o aumento do investimento de Stroll na empresa de estrada, ela planeja vender uma participação minoritária em sua equipe de F1 por pelo menos R$545 milhões.

Isso não significa uma falta de foco ou um lapso de comprometimento. Em vez disso, mostra uma fase de reestruturação financeira, com Stroll confiante de que pode atrair investidores valiosos e ativos que podem ajudar a impulsionar a equipe para o topo do grid.

O ator Javier Bardem e Lawrence Stroll, proprietário da Aston Martin F1 Team, no grid Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

"Felizmente, com a demanda que está chegando, podemos ser muito exigentes quanto a quem vender essa porcentagem", confirmou.

A equipe já atraiu investidores como a empresa de private equity focada em esportes Arctos Partners, que adquiriu uma participação minoritária na equipe em 2023. Isso avaliou a equipe em aproximadamente R$13,27 bilhões.

O fator Adrian Newey

Talvez o desenvolvimento mais empolgante seja a contratação bem-sucedida de Adrian Newey pela Aston Martin, amplamente considerado o maior projetista de carros de F1 da era moderna. Após 19 anos na Red Bull, a lenda do automobilismo mudou-se para Silverstone para trabalhar com a equipe British Racing Green em seus esforços para 2026.

Responsável pelo domínio extremo da Red Bull, incluindo a temporada de 2023, em que venceu 21 das 22 corridas, sua decisão de se juntar à Aston Martin mostra uma confiança substancial na equipe, que também acaba de investir pesadamente em um túnel de vento de última geração para ele utilizar, bem como no Centro de Tecnologia AMR, inaugurado em julho de 2023.

Stroll também atraiu Enrico Cardile da Ferrari (que atuará como Diretor Técnico a partir deste ano) e Andy Cowell, ex-chefe de motores da Mercedes, criando uma forte equipe de profissionais experientes.

Stroll é ambicioso

Desde que resgatou a Aston Martin em 2020, Stroll investiu mais de R$4,4 bilhões na montadora, que estava lutando com dívidas e baixas vendas. Está claro que sua paixão é o que o move, pois, convenhamos, há investimentos muito mais lucrativos a serem feitos. A moda, por exemplo, foi onde Stroll ganhou muito de seu dinheiro. Trabalhar com marcas como Ralph Lauren e Tommy Hilfiger lhe deu a oportunidade de fazer investimentos no setor automotivo.

Depois de registrar um prejuízo no quarto trimestre do ano passado, a Aston Martin cortou 170 empregos. Mas esse aumento de investimento visa melhorar a aparência do balanço patrimonial desequilibrado.

O CEO Adrian Hallmark disse o seguinte sobre essa boa notícia.

"Esse apoio renovado de Lawrence e de seus associados do Yew Tree Consortium destaca sua confiança substancial em nossa equipe e no futuro da empresa. Ao fortalecer o balanço patrimonial, esse investimento nos concede flexibilidade adicional para reforçar nossos futuros esforços de desenvolvimento de produtos e transformação de negócios."

Para os fãs do esporte, isso sugere que a trajetória da equipe é ascendente. Com a contribuição de Newey, o apoio financeiro de Stroll e uma lista de funcionários talentosos, a Aston Martin parece estar posicionada para desafiar as potências estabelecidas no grid, independentemente de a empresa ser pública ou privada.

