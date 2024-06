A Fórmula 1 realizou nesta sexta-feira o segundo treino livre para o GP do Canadá, nona etapa do campeonato de 2024.

Com o mau tempo novamente como protagonista, Fernando Alonso acabou sendo o mais rápido da sessão, quando o espanhol ainda conseguiu fazer uma volta rápida com pneus para pista seca. O piloto da Aston Martin cravou 1min15s810.

Na segunda posição, George Russell foi 0s463 mais lento que o espanhol. Lance Stroll foi o terceiro colocado.

Charles Leclerc, vencedor do GP de Mônaco, foi o quarto, mas fez sua melhor marca com pneus médios.

Max Verstappen foi apenas o antepenúltimo na tabela de tempos, mas enfrentou problemas em sua Red Bull pouco antes da metade da sessão.

O Treino

Com garoa, os pilotos não perderam tempo para iniciar a sessão. Boa parte do grid até tentou começar com o composto médio, mas logo foram para os pits e esperar. Nos primeiros minutos, apenas Gasly e Hamilton conseguiram fazer volta rápida com slicks, mesmo com a pista úmida

Com a chuva não confirmando sua intensidade, outros pilotos foram para a pista com pneus slicks.

Alonso assumiu a ponta com 15 minutos de sessão, com o espanhol cravando 1min20s451. Logo depois, ele melhorou para 1min17s835.

Mas Leclerc - que chegou a entrar na pista com pneus intermediários sem a pista ser declarada molhada - mostrou força ao fazer 1min16s556.

Verstappen, que era o 11º, reportava problemas em sua Red Bull e voltava aos boxes com leve fumaça saindo de seu carro.

Ao mesmo tempo, Alonso voltava à ponta com 1min15s810.

Na metade do treino, Alonso comandava, com Russell, Stroll, Leclerc e Ricciardo no top 5, com todos indo para os boxes neste momento. O top 10 tinha conseguido seus melhores tempos com macios, exceto Leclerc, que usou médios.

A chuva apertou e os carros permaneceram nos boxes por um bom tempo.

Faltando 20 minutos, Ocon voltou à pista com pneus intermediários, com outros seguindo o francês.

Norris passou reto mais de uma vez entre as curvas 1 e 2. Já Leclerc, rodou no hairpin, mas sem qualquer problema adicional.

E ficou assim, com a chuva mais fraca no final, mas com pista molhada, os tempos permaneceram assim.

Neste sábado, a programação começa com o terceiro treino livre às 13h30. A classificação terá início às 17h.

Resultado

