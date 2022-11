F1: Alonso revela capacete especial em homenagem a Vettel

Carregar reprodutor de áudio

Fernando Alonso prestará homenagem a Sebastian Vettel, rival por muito anos em brigar por título, com capacete especial em homenagem a última corrida do alemão na Fórmula 1, neste domingo em Abu Dhabi.

Vettel se aposentará da F1 após a corrida deste fim de semana no Circuito Yas Marina, tendo anunciado em julho que encerraria sua carreira. Com isso, o alemão coloca um fim de 15 anos na categoria, onde ganhou quatro títulos mundiais, 53 GPs e se estabeleceu como um dos maiores nomes de todos os tempos.

No auge de seu sucesso com a Red Bull, Vettel se viu lutando regularmente contra Alonso e a Ferrari, com a dupla indo duas vezes para o final da temporada disputando um contra o outro pelo campeonato. O alemão derrotou Alonso por pouco em 2010 e 2012, deixando o espanhol com dois títulos mundiais.

Antes da última 'dança' do tetracampeão em Abu Dhabi, Alonso revelou o design especial do seu capacete para o fim de semana, contendo a faixa da bandeira alemã com a qual Vettel corre desde 2015 e uma mensagem dizendo "Danke Seb" em ambos os lados.

"Danke Seb", escreveu Alonso no Instagram. "Uma última vez, compartilhando a faixa com você, será emocionante e triste ao mesmo tempo, mas desejo tudo de bom para o próximo capítulo."

Alonso e Vettel estiveram sentados juntos na coletiva de imprensa da FIA pela última vez na quinta-feira em Abu Dhabi. Alonso disse que seria "estranho" não ter Vettel no grid no próximo ano, mas expressou gratidão por suas batalhas ao longo dos anos.

Fernando Alonso, Alpine F1 Team Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Às vezes lutamos por campeonatos, às vezes pelo sétimo lugar no Japão até a linha de chegada [este ano] e ainda assim, obviamente, sempre aproveitamos cada batalha e nos respeitamos o máximo que pudemos", disse Alonso.

“Acho que minha carreira estará ligada a Sebastian de certa forma, porque lutamos por muitas coisas nas melhores temporadas de nossas vidas, provavelmente. Mesmo que tenha sido do lado dele o resultado, sempre, acho que vai estar muito ligado."

Vettel falou sobre Alonso no podcast Beyond the Grid da F1, publicado no início desta semana, escolhendo o ex-piloto da Alpine como seu competidor mais difícil.

“Tivemos batalhas tão acirradas no final dos campeonatos, tanto em 2010 quanto em 2012 em particular”, disse Vettel.

“Ainda é provavelmente um dos meus momentos favoritos, apenas a tensão chegando ao GP do Brasil de 2012, naquela manhã, pelo menos para mim. Não sei se as pessoas que estavam lá provavelmente estavam mais relaxadas. Mas para mim foi muito intenso, nós dois estávamos muito nervosos."

“Eu considero Fernando muito alto como piloto. Acho que ele tem muito talento natural, uma determinação incrível, grandes instintos de corrida e tudo isso ele não perdeu.

"Você ainda pode ver que ele ama suas corridas. Ele é muito apaixonado."