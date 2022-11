Carregar reprodutor de áudio

Mexicano da Red Bull na Fórmula 1, Sergio Pérez negou ter batido propositalmente na classificação para o GP de Mônaco de 2022. O acidente foi apontado por um jornalista como a causa para o piloto holandês do time taurino, Max Verstappen, ter recusado ceder o sexto lugar para o companheiro no GP de São Paulo. O bicampeão negou uma ordem de equipe que beneficiaria Pérez na briga pelo vice: no momento, ele está empatado com o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

Pérez negou veemente que o acidente em Monte Carlo tenha sido deliberado, no sentido de largar à frente de Verstappen -- no fim, o mexicano alinhou em terceiro, um posto à frente do holandês, enquanto Leclerc foi pole e o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi segundo. Pérez venceu o GP.

"Todo mundo comete erros em Mônaco", argumentou Pérez. "Além disso, hoje em dia, você tem toda a informação (telemetria), de modo que você pode analisar e conferir se houve algo proposital. Eu já quase tinha batido na curva 1... Todos cometem erros em Mônaco, não é algo proposital".

"Eu estava tentando obter um bom tempo de volta. Você pode rever toda a volta e verá que eu quase bati na curva 1, pois estava dando tudo de mim. Era a última tentativa do Q3 e, sim, as pessoas cometem erros."

Perez went on to win in Monaco, with Verstappen finishing third Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"E isso acontece quando você está buscando tempo de volta. Mas, no meu caso, você pode ver isso já desde a curva 1... eu estava arriscando com o acelerador, pois era onde eu estava perdendo tempo de volta. Já na primeira curva eu quase perdi o controle", seguiu Pérez.

Questionado pelo Motorsport.com se Verstappen acredita que a batida de Pérez em Mônaco foi proposital, o veterano respondeu: "Discutimos o que aconteceu em São Paulo internamente e acreditamos que, para benefício da equipe, tudo isso deve permanecer no âmbito interno. Assim é melhor, porque não incentivamos especulações e, assim, somos capazes de seguir em frente, de modo que também somos capazes de sermos a 'RBR' de sempre, unida e forte. É nossa prioridade".

Pérez também negou rumores de que a Red Bull havia conduzido uma investigação interna quanto ao acidente na classificação de Mônaco, além de reiterar que não admitiu a Helmur Marko e Christian Horner que teria admitido o caráter proposital da batida.

"Isso tudo é apenas especulação da mídia, com pessoas criando rumores. Como eu disse, estamos todos cientes do que está acontecendo na equipe e queremos manter tudo internamente, mas tudo isso faz parte do esporte e de especulações que as pessoas gostam de fazer. Para mim, é irrelevante".

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

"Estou com a cabeça focada neste fim de semana (do GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada 2022 da F1) e estou pensando em garantir que a equipe esteja com um bom espírito, pois tivemos um tremendo campeonato, foi um grande ano para a Red Bull. Não quero tirar esse prazer dos caras do time e acho que Max e eu temos uma grande responsabilidade de mantermos a equipe unida e rumando adiante."

Questionado sobre se houve algum arrependimento pelo que foi dito no Brasil, Pérez disse: "Não acho que eu tenha de me defender publicamente por isso. Já disse a vocês os fatos relativos a Mônaco".

Pérez também foi questionado sobre por quanto tempo o acidente de Mônaco tem sido uma questão para Verstappen. "Como eu disse, seja quanto a Mônaco ou outras coisas, são perguntas que você tem de fazer a ele. Eu não sei por quanto tempo ele se preocupa...", completou Sergio.

