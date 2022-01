F1: Alonso vê vantagem em ser o piloto mais velho do grid em 2022

Fernando Alonso reitera que vê sua idade e experiência como uma vantagem para a temporada de 2022 da Fórmula 1.

O espanhol completou 40 anos em julho passado e, com seu contemporâneo Kimi Raikkonen agora aposentado, ele é o piloto mais experiente do grid deste ano, à frente de Lewis Hamilton, de 37.

Alonso fez sua estreia na F1 com a Minardi em 2001. Ele perdeu a temporada de 2002 enquanto servia como piloto de testes da Renault e fez uma pausa na F1 após sua última temporada com a McLaren em 2018, antes de retornar com a Alpine no ano passado.

Ele citou o conhecimento de pneus de corrida de baixo perfil adquirido no Campeonato Mundial de Endurance da FIA com a Toyota em 2019 e 2020 como um exemplo específico dos benefícios de sua carreira estendida.

“Nessa idade, me sinto bem, honestamente, sinto uma vantagem”, disse ele quando perguntado pelo Motorsport.com sobre sua nova posição como piloto sênior do esporte.

“Quando chego a um circuito, conheço as pistas. Agora todo mundo está testando este pneu de 18 polegadas, e eu conheço muito bem do WEC.

“Existe exatamente o mesmo comportamento nos pneus e da mesma maneira que você tem que pilotar, que é muito diferente. Então, todas as coisas que estou enfrentando, para outras pessoas, será pela primeira vez, e para mim é uma segunda ou terceira vez. Então isso é bom.”

Fernando Alonso, Alpine A521 Photo by: Alpine

Alonso reconheceu que continuar a correr em alto nível requer alguns sacrifícios, especialmente com o calendário agitado da era atual. A temporada de 2022, sua 18ª como piloto de F1, terá um recorde de 23 eventos.

“O único problema de ser mais velho é que você tem que ter motivação para entrar em uma temporada em que estará 300 dias por ano”, disse ele. “Tem que ter essa vontade, tem que ter esse estilo de vida que te permite se dedicar a esse esporte.

“Além disso, todas as outras coisas são vantajosas. Então, porque estou em um momento da vida que quero dedicar meu momento à F1, é fantástico. Acho que só vejo vantagens.

“E então, fisicamente, acho que os carros de hoje não são muito exigentes. Acho que 2004-05, talvez a idade teria sido uma limitação.”

