Christian Horner, chefe da Red Bull, espera que a mudança da AlphaTauri para o túnel de vento da equipe austríaca em 2021 seja um impulso significativo para a equipe italiana. A AlphaTauri atualmente usa seu próprio túnel em Bicester e é a última equipe de Fórmula 1 ainda operando com um modelo em escala de 50%, ao invés da especificação de 60%.

Mais de 100 funcionários da AlphaTauri no Reino Unido trabalham atualmente no programa aerodinâmico da equipe.

As restrições ao uso de túneis de vento que entrarão em vigor no próximo ano - quando as equipes mudarão seus programas de Pesquisa e Desenvolvimento aerodinâmico para os novos regulamentos de 2022. Isso irá liberar capacidade no túnel da Red Bull em Bedford, permitindo que a AlphaTauri também o use.

No início deste ano, o diretor técnico da AlphaTauri, Jody Egginton, sugeriu que a mudança estava sendo discutida e agora foi confirmada.

Horner indicou na sexta-feira que agora vê a AlphaTauri como uma "equipe irmã e não como equipe júnior" e destacou que o compartilhamento do túnel é mais uma etapa desse processo.

"Obviamente, AlphaTauri é uma equipe com um novo nome para este ano", disse Horner. "Eu acho que suas aspirações estão além de onde estavam as da Toro Rosso”.

“Temos um projeto de sinergia dentro dos regulamentos. Por exemplo, o compartilhamento do túnel de vento vai acontecer pela primeira vez no ano que vem, o que faz todo o sentido do ponto de vista financeiro. É a isso que me referia também”.

“As ferramentas que estamos usando, o tamanho do modelo, a AlphaTauri estará utilizando o mesmo equipamento, o mesmo túnel e, claro, isso será útil para eles em seu desenvolvimento, especialmente com o carro 2022 sendo uma mudança tão significativa”.

"Os regulamentos agora estão claros, as zonas cinzentas foram eliminadas em termos do que é e do que não é permitido, e espero que a AlphaTauri agora se beneficie disso”.

O chefe de equipe da AlphaTauri, Franz Tost, concordou que a mudança será positiva e ressaltou que mostrou os benefícios da sinergia entre as duas equipes. “Atualmente somos a única equipe que usa um túnel de vento de 50% e o de Bedford é de 60%”, disse o austríaco. "O que obviamente nos trará uma vantagem, porque você pode fazer medições muito mais precisas”.

"O processo de sinergia, fizemos com bastante sucesso nos últimos anos para economizar dinheiro e melhorar o desempenho, porque a Red Bull Technology está em um nível muito alto de padrão técnico”.

Tost concordou com a avaliação de Horner de que a AlphaTauri não é mais uma equipe júnior: “Acho que a equipe cresceu nos últimos anos. Mostramos um melhor desempenho, o carro é mais confiável, a cooperação com a Red Bull Technology é muito positiva, o processo de sinergia nos traz muitas vantagens, tudo dentro dos regulamentos”.

“Nós somos os embaixadores da marca para a AlphaTauri e por isso temos que mostrar um bom desempenho, temos que estar lá, porque senão não faz sentido que a AlphaTauri esteja na F1”.

A mudança da AlphaTauri para um modelo de 60% também é útil para a Pirelli, que até agora tinha que produzir pneus para túnel de vento em escala de 50% apenas para uma equipe, e agora terá que fazer apenas as versões maiores.

AlphaTauri AT01 (Temporada 2020) Motor: Honda Combustível: Exxonmobil Pneus: Pirelli Pilotos: 10 - Pierre Gasly 26 - Daniil Kvyat

Entenda como Max Verstappen pode sair da Red Bull antes do fim de seu contrato

PODCAST: Após 'comemorar' GP 1000, qual é o tamanho da crise da Ferrari?