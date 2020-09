A Renault mostrou competitividade nos últimos GPs da Fórmula 1, especialmente Spa e Monza, pistas onde tradicionalmente os carros correm com downforce mínimo. Mas após um bom ritmo em Mugello, com Daniel Ricciardo terinando em quarto, o australiano acredita que a equipe francesa está melhorando sua performance em pistas que necessitam de mais downforce.

Ricciardo afirmou que a forma da Renault em Mugello cria uma perspectiva boa para pistas similares que estão no calendário de 2020.

"Sim, estamos um pouco tristes por ter batido na trave com o pódio", disse. "Mas quando damos um passo atrás e olhamos para a performance no geral, era uma pista na qual não esperávamos sermos tão competitivos".

"É uma pista com mais downforce, uma característica que não temos sido tão fortes. Barcelona e circuitos como esse não trabalham com nossas forças, e mostramos um bom progresso nesse sentido".

"Isso é encorajador, nos dá um certo otimismo para outros circuitos do tipo. Parece que estamos acertando o carro. Ainda é um grupo muito próximo, mas acho que nos domingos nosso ritmo é sólido. Então, se conseguirmos uma boa posição na classificação, temos chances melhores".

O diretor esportivo da Renault Alan Permane disse que a lição maior tirada de Mugello é o modo como Ricciardo conseguiu superar Sergio Pérez, especialmente pelo fato da equipe britânica ser uma das principais rivais na luta pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores.

"Não somos rápidos para bater a Red Bull e a Mercedes em uma luta direta", disse Permane. "E é o que tivemos nas 12 voltas finais. Eu venho dizendo às pessoas aqui que o ideal é focar nos 5s2 que abrimos para Pérez nessas 12 voltas".

"É uma pena não ir ao pódio, seria ótimo, mas não estamos correndo contra a Red Bull ou a Mercedes ainda. Estamos competindo contra a Racing Point, a McLaren, a Ferrari e nós vencemos elas. E isso é o mais importante".

