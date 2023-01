Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Alpine, Otmar Szafnauer, acusou as equipes rivais da Fórmula 1, especialmente as de ponta, de obterem vantagens dentro do regulamento do teto orçamentário ao remanejar pessoal para projetos diferentes.

As principais equipes possuem outros programas no mundo do esporte a motor ou departamentos de tecnologia sem relação com o automobilismo, que receberam pessoal da F1 como forma de reduzir os gastos dentro da era do teto.

Porém, essas pessoas ainda podem influenciar as operações da F1 como e quando necessário. Szafnauer sugere que enquanto a Alpine tenha se beneficiado inicialmente por ter o tamanho correto para manter sua operação sob o teto, sem precisar remanejar ou demitir pessoal, as rivais rapidamente aprenderam como trabalhar de forma mais eficiente dentro das regras.

"Acho que quando todos estão do tamanho correto, você perde um pouco [de vantagem]. Acho que o que outras equipes estão fazendo, as maiores, é que elas buscam explorar ou ter uma compreensão melhor dos furos no regulamento ou mudanças organizacionais que você pode fazer para ter mais pessoas dentro do teto de gastos".

"Eles já estão ali. 'Ah sim, me livrei de 100 pessoas, mas agora quero eles de volta'. Porque com o teto orçamentário eu consegui encontrar espaço para eles, seja em uma área em que eles não contam ou para fazer coisas de marketing, ou trabalham em um barco por algum tempo".

"É nesse ponto que a vantagem de estar correto no começo [da era do teto] dissipa".

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, in the team principals Press Conference Photo by: FIA Pool

Szafnauer disse que a Alpine possui um departamento de tecnologia que faz trabalhos para além da F1, mas que ainda é pequeno.

"Começamos isso. Temos um grupo, mas é pequeno, duas pessoas. Estamos construindo um suporte para ski, há uns três projetos, incluindo partes para o carro da Alpine. Mas não usamos nossos recursos de design".

"Usamos parte de nossos recursos de manufatura para fazer coisas como a asa traseira da Alpine, parte do trabalho de CFD, laminação, mas nada demais. E há empresas externas que vêm para ajudar com o design".

"Tínhamos pessoas que iam aposentar. E pudemos usá-las para ajudar com o carro da Alpine. Foi o que fizemos. Não fizemos isso para jogar pessoas ali pensando no teto orçamentário. Ele existe, mas são duas pessoas, não centenas".

F1: POLITICAGEM, GRANA e EXIBICIONISMO; Andretti/GM sofre resistência de times e deixa FIA na BRONCA

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #212 – Polêmica: as verdades inconvenientes sobre a F1 ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music