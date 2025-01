Quando não está correndo pela Red Bull na Fórmula 1, Max Verstappen compete como parte do Team Redline, participando de corridas de simulador.

Além de desfrutar destas diferentes corridas fora da pista, o piloto holandês também gosta de ver outros pilotos correrem, por vezes sem estar ao volante.

Verstappen afirmou que gosta de ver o talento dos jovens pilotos com quem trabalha e com quem compete no mundo dos simuladores.

Querendo orientar esses jovens talentos, Verstappen disse que está considerando assumir um cargo de gestão depois que sua carreira na F1 e no automobilismo terminar.

O piloto de 28 anos expressou a sua esperança de que os jovens pilotos possam revelar plenamente o seu potencial: “Quero que tenham esta oportunidade no mundo real e espero que se tornem pilotos profissionais”.

“Esta tem sido uma paixão minha, pois corro desde a infância.”

Verstappen, tetracampeão mundial, expressou seu desejo de assumir uma função de gestão para jovens talentos no futuro com as seguintes palavras: “Na verdade, eu sempre disse isso, se não fosse um piloto de corrida em tempo integral, permaneceria no mundo das corridas, mas estaria mais no lado gerencial."

“Acho que assumirei um papel como esse em algum momento”, concluiu.

