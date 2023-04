Carregar reprodutor de áudio

Pierre Gasly superou o acidente sofrido no GP da Austrália e que também atingiu seu companheiro de equipe, Esteban Ocon, segundo o chefe da Alpine na Fórmula 1, Otmar Szafnauer.

O ex-piloto da AlphaTauri estava a caminho do quinto lugar em Melbourne, mas na terceira largada da corrida, após bandeira vermelha causada por Kevin Magnussen, Gasly foi um dos protagonistas do caos.

Quando o pelotão entrou na curva 1, ele freou e correu pela grama para evitar bater na traseira de Fernando Alonso, embora o piloto da Aston Martin tenha sido pego por Carlos Sainz na sequência.

Gasly voltou à pista ao lado de Ocon, mas continuou derrapando para fora, jogando os dois carros contra o muro e causando o duplo abandono, consequentemente.

Gasly respondeu apenas uma pergunta na entrevista à imprensa, enquanto observava a corrida terminar atrás do safety car.

Ele disse: "Estou muito desapontado para dizer algo agora, vendo esses caras terminarem a corrida."

Mas o chefe da equipe, Szafnauer, disse que Gasly rapidamente procurou Ocon para se desculpar e logo fizeram as pazes.

Szafnauer disse: "Pierre falou: 'Eu gostaria de não ter saído e, quando voltei [à pista], não consegui acelerar.

“Embora não estivesse feliz por perder um quinto lugar, fiquei satisfeito por poder realmente correr naquele nível.

Marshals remove the damaged car of Pierre Gasly, Alpine A523, with a truck after the race Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Embora na pontuação a Alpine esteja apenas no sexto lugar na classificação de construtores, ela tem planos ambiciosos para ultrapassar as equipes para manter o quarto lugar do ano passado.

"[Pierre] não estava com raiva. Ele não estava chateado. Ele estava mais positivo porque o ritmo estava lá."

E continuou: “Estávamos buscando alguns bons pontos e um merecido quinto lugar para Pierre por mérito e bom ritmo.”

Ouça Massa detalhando possível judicialização do título da F1 2008 por causa do 'Crashgate'

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast #224 – Inconsistência da FIA estraga o grande momento da F1? Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music