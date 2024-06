F1: Alpine confirma renovação de Gasly em acordo multianual

Junto com o anúncio da renovação de Lance Stroll na Aston Martin, mais uma peça do mercado de pilotos da Fórmula 1 se encaixou nesta quinta-feira (27). A Alpine confirmou a manutenção de Pierre Gasly, em um acordo multianual, garantindo o primeiro nome de sua dupla para 2025.

A assinatura do francês por mais temporadas garante que a Alpine mantenha parte de sua continuidade até 2025, já que anunciou anteriormente que não renovaria com Esteban Ocon após o fim da temporada atual.

Gasly está atualmente em sua segunda temporada com a equipe francesa, tendo terminado em 11º lugar no Mundial de pilotos em 2023 - quatro pontos à frente de Ocon, em uma briga muito igualada entre os franceses.

A Alpine teve um início difícil em 2024, depois de começar a temporada com um carro que, segundo se dizia, estava cerca de 10 kg acima do peso, embora as melhorias constantes e os esforços para reduzir o peso tenham levado a uma melhora no desempenho.

Isso levou a duas etapas na zona de pontos - com Gasly em nono e Ocon em décimo nas duas últimas corridas, em Montreal e na Espanha. Atualmente, Gasly tem cinco pontos contra três do companheiro de equipe no Mundial.

"Eu me sinto em casa nesta grande equipe. Gosto de fazer parte do projeto de F1 e da visão mais ampla da Alpine Cars", disse Gasly. "Estou oficialmente aqui há mais de 18 meses e o plano sempre foi construir um projeto de longo prazo com a equipe. Embora na pista tenha sido uma temporada desafiadora até agora, continuo fiel ao projeto e não vou a lugar algum".

"Estou feliz com as mudanças feitas, com o trabalho árduo e com a direção que a equipe está tomando. Há muito potencial no pessoal e nos recursos desta equipe. Estou animado com o que está por vir no futuro e, no momento, estou me concentrando nos detalhes do dia a dia que estamos colocando em prática para melhorar nosso desempenho".

Pierre Gasly, Alpine A524 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Embora Gasly sempre tivesse a probabilidade de permanecer na Alpine, ele despertou o interesse de outras equipes do grid com um lugar vago - acreditava-se que a Sauber era um destino em potencial, já que se prepara para sua metamorfose em Audi para 2026.

No entanto, a saída de Ocon talvez tenha convencido Gasly a ficar, já que o relacionamento da dupla sempre foi frágil, devido a uma série de incidentes de pista.

Isso chegou ao seu ápice em Mônaco, quando Ocon tentou ultrapassar seu companheiro de equipe na Portier e fez contato, sofrendo danos que o forçaram a abandonar, colocando Gasly em risco de comprometer um top 10. Isso provocou a ira do diretor da equipe, Bruno Famin, e a saída iminente de Ocon da equipe foi anunciada antes da etapa de Montreal.

"A extensão do contrato de Pierre com a equipe é muito boa", disse Famin. "Ele é um piloto com grande experiência na F1 e continua a mostrar um enorme potencial na pista. Para a Alpine, como marca, ele é um grande embaixador e, portanto, estamos ansiosos para continuar nossa colaboração".

"Embora isso seja importante para o nosso futuro, temos que ficar atentos ao que está por vir e nos concentrar em melhorar nosso pacote atual. Temos grandes ambições nesta temporada e trabalharemos incansavelmente para alcançá-las".

"Não teremos pressa em decidir o companheiro de equipe de Pierre e estamos animados com as opções que temos na mesa".

No momento, não se sabe quem será o companheiro de Gasly na equipe, embora se saiba que a equipe fez uma oferta tardia para tentar Carlos Sainz a voltar para a equipe de Enstone. Acredita-se que o reserva Jack Doohan e o piloto do WEC Mick Schumacher também estejam na disputa por uma vaga, com os dois realizando um teste em Paul Ricard com o carro de 2022.

