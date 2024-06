F1: Ricciardo rebate comentários de Marko sobre Lawson em 2025

Daniel Ricciardo sabe que precisa impressionar a Red Bull nas próximas corridas, principalmente depois dos comentários recentes feitos de forma pública por Helmut Marko sobre a chegada de Liam Lawson na RB para a temporada 2025 da Fórmula 1.

Nesta semana, Marko confirmou que era esperado que Ricciardo tivesse apresentado desempenhos brilhantes a ponto dele ser promovido à equipe de Milton Keynes para substituir Sergio Pérez em 2025 - o que não acontecerá, uma vez que o mexicano renovou por mais duas temporadas.

Os resultados ruins do australiano tem colocado ainda mais pressão sobre ele, visto que Yuki Tsunoda, seu companheiro de equipe, está na frente no campeonato de pilotos e já tem assento garantido na RB para o próximo ano.

"Os acionistas deixaram claro que [a RB] é uma equipe júnior e temos que agir de acordo", disse Marko em entrevista ao jornal austríaco Kleine Zeitung. O objetivo era que [Ricciardo] fosse considerado para a Red Bull com desempenhos excepcionais", acrescentou. "Essa vaga agora pertence a Sergio Pérez, portanto esse plano não é mais válido.Temos que colocar um piloto jovem lá em breve. Esse seria Liam Lawson."

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Quando perguntado sobre os comentários de Marko pelo Motorsport.com antes do GP da Áustria deste fim de semana, Ricciardo respondeu: "Não me sinto nem de uma forma nem de outra em relação a isso. Ainda sei que o mais importante neste esporte é o desempenho e é isso que me dará a melhor chance de continuar aqui."

"Eu sei disso. Não vai ser o meu sorriso ou qualquer outra coisa. São as coisas na pista. Então, tenho uma boa oportunidade. Obviamente, eu digo até as férias de verão. Não acho que isso seja um prazo. Mas é isso que você considera para a primeira metade da temporada. Tentarei fazer o que puder e, obviamente, ajudarei minha causa."

A nova especulação sobre a posição de Ricciardo na Red Bull ocorre após a fraca exibição da RB com as novas atualizações de seu carro de 2024 no último fim de semana no GP da Espanha, onde Ricciardo foi o 15º colocado e Tsunoda terminou em 19º.

"Olhando para trás, para Barcelona, é difícil ficar empolgado com um 15º lugar, mas na verdade fiquei muito feliz com minha corrida", disse Ricciardo. "Então, eu diria que agora são pelo menos dois finais de semana melhores seguidos [depois de ter ficado em oitavo, com Tsunoda fora dos pontos, depois de ter se classificado em quinto no Canadá]."

"Acho que foi isso que tive dificuldade em fazer este ano: ter uma sequência de bons resultados. Dois ainda não são suficientes, é claro, pelo menos para onde eu quero estar. Agora temos mais pela frente e, portanto, definitivamente tenho a chance de chegar às férias de verão com algum ímpeto. E com relação a Helmut, sim, honestamente, está tudo bem. Isso não muda, digamos, o que eu vou fazer."

Na mesma sessão de mídia no Red Bull Ring, Ricciardo refletiu sobre como ele tem "certeza de que o quinto lugar na classificação em Montreal fez Helmut sorrir".

Ele acrescentou: "Se eu conseguir fazer isso mais algumas vezes, tenho certeza de que o farei sorrir. Ele ainda depende muito do desempenho e, sim, [vou] manter o foco nisso."

Ricciardo também admitiu que não tem outras opções para permanecer no grid da F1 em 2025, caso a Red Bull decida dar a Lawson seu lugar na RB.

"Se eu tenho outras opções? Eu diria que não", disse ele. "Quero dizer, eu não sei. Não quero ser teimoso ou arrogante quanto a isso, mas não estou procurando outro lugar. Eu já disse que realmente gosto de estar de volta à família [Red Bull]. Estranhamente, às vezes gosto de ser cutucado por Helmut, porque acho que isso também pode ser uma maneira de me deixar um pouco mais animado e tentar tirar o melhor de mim."

"Portanto, sim. Em resumo [sobre opções para correr em outro lugar], não."

O futuro de Ricciardo também é complicado pelo resultado da guerra de gestão da Red Bull em 2024. O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner - que ainda enfrenta o resultado de um recurso sobre o resultado da investigação inicial de seu comportamento em relação a uma funcionária, além de uma investigação da FIA sobre o assunto - é considerado um grande defensor de sua posição.

