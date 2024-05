A Red Bull não quer dar chances para McLaren e Ferrari no GP de Mônaco de Fórmula 1 deste fim de semana, optando por adotar uma asa traseira de downforce máximo para a etapa.

Apesar das demandas do circuito de rua apertado de Mônaco fazem a escolha de uma configuração de downforce máximo óbvia, de certa forma. Mas as restrições do teto orçamentário acabam desencorajando as equipes de produzirem tais tipos de peça para apenas uma etapa.

Muitas preferem uma solução menos extrema, que casa com outros circuitos de downforce médio ou alto - uma decisão mais econômica. Porém, a Red Bull está ciente de que a vantagem que tinha para McLaren e Ferrari reduziram, então ela foi com tudo para produzir uma asa que casa perfeitamente com as exigências de Mõnaco.

Como é possível ver na imagem acima, o plano principal e a aleta flap superior da nova asa ocupam o máximo de espaço possível da região, com um raio mínimo sendo usado para conectar o plano principal e a placa final em sua junção.

A seção da ponta da aleta flap também foi remodelada para trabalhar com junto com o ângulo de ataque das flaps superiores. Para canalizar o downforce gerado e, tendo em mente o arrasto produzido por essa nova especificação, a Red Bull adotou um entalhe em forma de V na região central, mantendo a seção de ponta semi-destacada, usada em outras especificações de asa.

Red Bull Racing RB20 technical detail Photo by: Giorgio Piola

Apesar da traseira do carro ficar escondida até o momento, sem dúvidas veremos na sexta-feira uma nova asa beam para complementar o arranjo.

Nas últimas corridas, o tricampeão e líder Max Verstappen se viu sob maior pressão dos rivais, fazendo a pole em Ímola com menos de 0s1 de vantagem. Na corrida, ele sofreu para manter os pneus funcionando no segundo stint, ficando exposto a um avanço de Lando Norris nas voltas finais.

Essa briga continua em Mônaco neste fim de semana, uma pista onde a classificação é a sessão mais importante da etapa. Por isso, a Red Bull sabe que não pode ignorar nenhuma melhoria de performance para fazer a tão importante pole.

