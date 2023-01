F1: Andretti revela que nome Cadillac agradou Domenicali

Carregar reprodutor de áudio

A 'novela' da entrada da Andretti na Fórmula 1 segue gerando novos capítulos. Depois de anunciar a parceria com a GM/Cadillac, o ex-piloto Mario Andretti enfrenta reações adversas vindo, principalmente, das atuais equipes que compõe o grid. Contudo, figuras do alto escalão da FIA e da categoria mostram seu apoio.

Em entrevista à Forbes, o campeão mundial de F1 contou um pouco mais sobre os esquadrões que demonstraram interesse em ajudar a Andretti Autosport a fazer parte da maior categoria do automobilismo a partir de 2026.

"Zak [Brown] quer fazer tudo o que puder para nos ajudar a chegar lá e a Alpine também. Eles são dois bons aliados. Brown tem sido um grande amigo, ele me dá conselhos. Nós nos ajudamos. Eu o auxiliei quando ele foi para a IndyCar, é uma amizade que funciona nos dois sentidos."

Além das recentes falas públicas do presidente da FIA Ben Sulayem sobre encorajar novas equipes a entrarem na categoria, Andretti revelou que a chegada do nome Cadillac agradou ao CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali.

“Stefano ficou muito feliz quando mencionamos o nome Cadillac”, disse. “Vai ser enorme para a Fórmula 1 também, ela está crescendo tanto nos Estados Unidos que trazer a General Motors e a Cadillac foi muito grande para todos os lados envolvidos."

Desde quando trouxe à tona sua intenção de se tornar o 11º time no grid no ano passado, Mario Andretti tem lidado com uma forte resistência por parte dos chefes de equipe que já estão envolvidos no 'grande circo', chegando a rebater algumas das falas de Toto Wolff, da Mercedes.

Para ele, essa resistência está totalmente envolvida com as cifras que atualmente fazem parte da categoria e da visão 'egoísta' dos esquadrões em ter que repartir mais um pedaço do bolo financeiro.

"É tudo uma questão de dinheiro”, cravou Andretti. “Primeiro, eles acham que vão perder um décimo de seu prêmio, mas também ficam muito gananciosos pensando que levaremos todos os patrocinadores americanos."

“Verificamos todas as caixas. A única caixa que não verificamos quando estávamos trabalhando em nossa entrada foi que não tínhamos um OEM atrás de nós, mas agora temos GM e Cadillac. Eles vão trazer muito para nos ajudar a colocar um carro de corrida na pista. Estamos muito otimistas neste momento."

