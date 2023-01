Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen destacou que suas frustrações iniciais com o desafiante RB18 da Red Bull na temporada 2022 da Fórmula 1 estava muito condicionado com a tendência de subviragem do carro.

Embora Verstappen tenha conquistado o título de 2022 com quatro corridas restantes e um total de 15 vitórias, seu rival Charles Leclerc venceu dois dos três primeiros eventos da Ferrari e poderia ter vencido mais na primeira fase do ano, mas acabou parando nos problemas de sua equipe com estratégia e falta de confiabilidade.

Enquanto a Red Bull também teve abandonos no início da temporada devido a problemas na bomba de combustível, o que significou que o holandês não concluiu as corridas do Bahrein e da Austrália que Leclerc venceu, ele também perdeu posições de qualificação (incluindo a pole em Jeddah) para o companheiro de equipe Sergio Pérez como o RB18 que naquela época não combinava com seu estilo de direção.

Isso se concentrou no fato de o carro estar acima do limite mínimo de peso de 798 kg no início da temporada, o que acrescentou subviragem a um pacote onde isso já era sentido devido aos problemas inesperados de manuseio dos pneus dianteiros da Pirelli em 2022 - recém-construídos focados na mudança para aro 18 de rodas de 2,5 cm – nas curvas de baixa velocidade, onde os carros com efeito de solo não apresentam o melhor desempenho.

Early in 2022 Max Verstappen was struggling to get the oversteery car balance he enjoys due to the Red Bull being overweight. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Os problemas combinados deixaram Verstappen incapaz de ter o front end extremamente pontiagudo e ágil como ele prefere, foi preciso a Red Bull colocar o RB18 abaixo do limite de peso e aplicar lastro para carregar o eixo dianteiro e criar a abordagem mais selvagem e feliz do holandês.

Falando ao Motorsport.com em uma entrevista exclusiva, Verstappen explicou como seu estilo de pilotar se encaixava nos requisitos das novas máquinas de efeito de solo, com o problema de subviragem mais sentido ao rodar com tanques quase vazios na qualificação.

“Bem, era apenas relacionado ao peso do carro”, disse ele. “Estar muito acima do peso criou um equilíbrio de subviragem e, quando começamos a nos livrar disso, ele voltou a ser mais ágil. Você poderia realmente usar o front-end. No final das contas, é assim que você realmente pilota um carro rápido. Um carro não pode ser rápido com subviragem. É impossível, especialmente com os pneus que tínhamos este ano sendo um pouco mais limitados também. Você não pode ter um carro assim.”

Quando questionado sobre como ele se adaptou para contornar os problemas de subviragem - Verstappen venceu seis corridas na primeira metade da temporada antes que o RB18 mais leve realmente permitisse que ele produzisse o seu melhor a partir do verão - ele respondeu: “Para ser honesto, a maior parte veio do peso.

“Mas também as atualizações que fizemos no carro [ajudaram]. [Foi sobre] tentar aprender sobre os pneus, tentando realmente entender como podíamos preservá-los melhor, o que não foi o mais fácil com certeza.”

