F1: Williams confirma data de lançamento do carro 2023

A Williams é a sexta equipe a anunciar os planos do lançamento para a temporada 2023 da Fórmula 1. O time de Grove fará um evento para divulgar a pintura do novo carro no começo de fevereiro.

O evento acontecerá às 17h, horário de Brasília, do dia 06 de fevereiro, com transmissão pelo site da Williams. O anúncio feito nesta quarta-feira (11) não faz menção à introdução do novo carro, com o FW45 fazendo sua primeira aparição possivelmente na pré-temporada.

O lançamento contará com os pilotos Alex Albon e o estreante Logan Sargeant, que ocupará a vaga deixada por Nicholas Latifi, que sai da F1 após três anos com a equipe.

No momento, a Williams está passando por várias mudanças internas após a saída do chefe Jost Capito e do diretor técnico FX Demaison no mês passado, com ambos tendo ficado dois anos em Grove.

A equipe ainda não anunciou os substitutos, mas busca em 2023 melhorar em relação ao ano passado, quando voltou a terminar em último no Mundial de Construtores.

O FW45 deve fazer sua estreia nas pistas na pré-temporada, que acontecerá no circuito do Sakhir entre 23 e 25 de fevereiro, uma semana antes do GP do Bahrein, que abre o campeonato 2023 no mesmo circuito.

Confira o calendário de lançamentos da F1 2023 até aqui:

06 de fevereiro Williams (pintura) 11 de fevereiro AlphaTauri (pintura) 13 de fevereiro McLaren e Aston Martin 14 de fevereiro Ferrari 16 de fevereiro Alpine

