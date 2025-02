F1: Antonelli tem como objetivo para 2025 vencer Russell

Andrea Kimi Antonelli chega à Fórmula 1 com recém completados 18 anos e terá que lidar com a pressão de estar defendendo as cores da Mercedes. Porém, o piloto promessa da montadora alemã já tem seus objetivos definidos e sabe bem o que precisa fazer para provar seu valor.

O italiano fez diversos testes com a equipe ao longo de 2024, mas chamou a atenção ao bater o carro de George Russell no treino livre em Monza.

No GP do México, Antonelli foi ainda mais cauteloso e teve uma sessão completa. No entanto, Toto Wolff revelou que a joia já somou diversos quilômetros em testes privados com a equipe desde que a transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari foi confirmada.

Andrea Kimi Antonelli, George Russell, Mercedes Foto: Equipe Mercedes GP Petronas de Fórmula 1

Em entrevista à Sport.de, Antonelli comentou sobre como deve ser a sua relação com Russell agora que os dois são oficialmente companheiros de equipe.

"Estou ansioso para trabalhar com ele, ele é um ótimo piloto".

"Estamos nos dando muito bem até agora e espero poder aprender muito com ele e melhorar ainda mais."

Ao ser questionado se poderia superar o britânico em 2025, Antonelli foi confiante ao dizer que "espera que sim", mas entende que será uma tarefa complicada.

"Mas ele é um piloto muito bom, não vai ser fácil".

