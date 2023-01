Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 não foi capaz de correr na China nos últimos três anos devido à pandemia da Covid-19 e as fortes restrições impostas pelo governo local. E mesmo com a etapa de 2023 ter sido cancelada oficialmente, a organização do GP em Xangai iniciou negociações com a categoria para viabilizar o retorno neste ano, devido ao relaxamento das restrições.

O GP da China esteve presente no calendário provisório da F1 para 2023, mas acabou sendo cancelado devido às restrições, sem a categoria anunciar um substituto, reduzindo o total para 23 etapas.

Mas no fim do último ano, as autoridades chinesas anunciaram o fim da quarentena para viajantes de outros países a partir de 08 de janeiro, iniciando uma mudança na polêmica política da 'Covid zero'.

Segundo apurado pela edição chinesa do Motorsport.com, a organização do GP já iniciou discussões internas e um contato inicial com a F1 sobre a realização da etapa, que deve ser retomada após a pausa do Ano Novo.

No calendário provisório de 2023, o GP da China estava marcado para acontecer entre 14 e 16 de abril, com espaços de duas semanas entre a etapa anterior, Austrália (31 de março a 02 de abril) e a posterior, Azerbaijão (28 a 30 de abril). Sem nenhum evento ter sido anunciado no lugar, a vaga segue em aberto.

A logística da F1 e o trabalho de envio de materiais para as corridas fora da Europa começam no fim de janeiro, quando os equipamentos das equipes são enviadas em fretes marítimos, o que significa que há tempo de viabilizar o retorno da prova caso seja possível chegar a um acordo rápido.

Se o GP da China retornar ao calendário da F1, essa seria a primeira vez de Zhou Guanyu correndo em casa.

Outros eventos esportivos de grande porte voltarão à China este ano, como o retorno do Masters de Xangai de tênis e os Jogos Asiáticos em Hangzhou em setembro.

O Circuito Internacional de Xangai recebeu seu último evento internacional de automobilismo há quatro anos, no GP da China de 2019, que marcou o 1000º GP da história da F1. Caso o evento retorne ao calendário, será a quarta etapa da temporada 2023, após Bahrein, Arábia Saudita e Austrália.

