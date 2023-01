Carregar reprodutor de áudio

Em 2022, a Red Bull fez sua primeira dobradinha de títulos na Fórmula 1 desde 2013, com a conquista do bicampeonato de Max Verstappen em um ano de domínio absoluto da equipe austríaca. Mas o chefe técnico da RBR, Adrian Newey, não acredita que 2023 será igual, prevendo um ano difícil contra Ferrari e Mercedes.

Tanto o Mundial de Pilotos quanto o de Construtores foram conquistados com corridas de antecedência, enquanto Verstappen ainda bateu o recorde de vitórias e pontos obtidos em um mesmo ano.

Mas a Red Bull se prepara para a defesa do título com alguns asteriscos, especialmente uma redução dos testes de túnel de vento e CFD como punição pela violação do teto orçamentário em 2021. Por ser a campeã, a equipe já teria o menor tempo disponível, mas acabou perdendo mais 10%.

"A redução nos testes de túnel de vento significa que poderemos fazer menos avaliações de diferentes componentes, menos ideias diferentes", disse Newey. "Se formos bem inteligentes, sempre colocando as coisas certas no modelo, aí logicamente não fará muita diferença".

"A Ferrari não vai descansar, eles vão correr atrás dos pontos fracos. Eles tiveram alguns problemas de confiabilidade. Eles cometeram alguns erros de pit wall. Então eles estarão de volta. E, claro, vocês viram a Mercedes começando com um carro que estava bem fora do ritmo e terminando com a vitória na penúltima corrida. Eles estarão na nossa cola. Então será um ano difícil, com certeza".

Adrian Newey Photo by: Erik Junius

Apesar da Mercedes ter feito progressos significativos com seu carro durante a segunda metade do ano, após sofrer no começo, a Red Bull seguiu sendo a equipe dominante, vencendo 10 das últimas 11 provas da temporada.

O RB18 da Red Bull teve seu sucesso reconhecido ao vencer a categoria de Carro Internacional de Corrida do Ano no Autosport Awards em dezembro.

Newey disse que a Red Bull tem que ter "muito orgulho" do que conquistou com o RB18, dizendo que o foco estava em garantir que haveria uma boa janela de desenvolvimento, algo que ficou claro com o avanço em cima da Ferrari na primeira metade do ano e o domínio total após as férias.

"Focamos em acertar o fundamental, tentando colocar o pacote que incluiria suspensão, dianteira e traseira, o layout do monocoque, o layout dos radiadores e mais. Fizemos assim para ter um pacote que, com sorte, mesmo que não começasse o ano como o mais rápido, poderia ser desenvolvido ao longo do ano".

"Nos testes de pré-temporada, ficamos um pouco preocupados, então já estávamos fazendo muita pesquisa, sabendo onde que precisaríamos melhorar Quando colocamos o pacote na corrida do Bahrein, logo antes da prova, isso nos tirou de trás da Ferrari para algo nivelado, por assim dizer".

"O carro definitivamente tinha suas fraquezas no começo da temporada. Claro, ainda temos algumas fraquezas. Mas reduzimos elas e, na segunda metade, tínhamos um pacote competitivo".

