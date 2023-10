Charles Leclerc explicou como as recentes atualizações em sua Ferrari o deixaram mais confiante no SF23.

No fim de semana passado, Leclerc conquistou a pole para o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, mas não conseguiu converter isso em pódio depois de perder a liderança na largada e a Ferrari errar na estratégia.

Ele acabou caindo para sexto, mas posteriormente foi desclassificado pelo desgaste excessivo da prancha do assoalho.

O resultado mascarou o que tem sido um período mais forte para Leclerc, já que ele e seu companheiro de equipe Carlos Sainz passaram por altos e baixos com a confiança que seu carro de 2023 lhes dá.

A temporada foi marcada por comportamentos inconsistentes dos carros durante as corridas, algo que a Ferrari não mediu esforços para resolver.

Embora a Ferrari tenha admitido que precisaria esperar o carro de 2024 para encontrar uma solução permanente, Leclerc sente que os ajustes no assoalho que a equipe de Maranello introduziu no Japão fizeram uma diferença significativa.

Leclerc não é fã de configurações que levam seu carro a sair de frente, mas isso era o que era necessário para diminuir o pior comportamento do carro de 2023 e produzir os melhores tempos de volta. As atualizações de Suzuka, no entanto, agora permitiram que ele fizesse menos concessões sobre como equilibrar o SF23.

“Em suma, é exatamente disso que venho reclamando desde o início da temporada, temos um carro muito inconsistente”, disse Leclerc.

“Quando ultrapassamos a direção, perdemos muita aderência geral e esta atualização foi exatamente para isso.

“Isso me ajudou a ganhar um pouco mais de confiança e a configurar o carro da maneira que prefiro, e a ter uma frente um pouco mais forte, o que normalmente é algo que gosto.

Photo by: Ferrari Charles Leclerc, Ferrari

"Sinto-me mais à vontade com o carro desde então. Mas ainda faltam algumas corridas e ainda há muito trabalho a fazer. Precisamos continuar a acelerar, mas demos alguns passos à frente, com certeza."

As atualizações ajudaram Leclerc a ficar no mesmo nível e talvez até ganhar vantagem sobre Sainz, que foi o melhor desempenho da Ferrari nas três corridas após as férias de verão, antes da chegada do assoalho no Japão.

Mas o chefe da equipe, Fred Vasseur, acha que as mudanças no carro da Ferrari ajudarão ambos os pilotos a alcançar o equilíbrio que preferem, em vez de favorecer um piloto em detrimento do outro como um efeito colateral não intencional.

“Podemos fazer ajustes e encontrar um compromisso e uma boa solução, e um bom equilíbrio para ambos os lados da garagem”, disse Vasseur.

“Estamos falando de centésimos de segundos. Charles estava na pole em Spa, na frente de Carlos com o pacote antigo, e todo fim de semana em Spa falamos de centésimos de segundos.

“Não é que estejamos mudando completamente a abordagem, às vezes é um erro do piloto, às vezes são erros de afinação, mas estamos na luta por um décimo, pelo menos na classificação.”

Colaborou Adam Cooper

TELEMETRIA: RICO PENTEADO aponta se CRESCIMENTO da Mercedes é CONFIÁVEL e chances de PÉREZ em CASA



F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #253 – Desclassificação de Hamilton nos EUA 'salva pele' de Pérez na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: