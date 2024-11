Após a corrida de Interlagos, a Ferrari tem duas semanas para tentar se preparar da melhor maneira possível para o GP de Las Vegas, a última etapa americana da Fórmula 1.

Se São Paulo foi uma corrida cautelosa para os SF-24, onde eles tiveram que se defender em vez de atacar, Vegas deve ser um cenário muito diferente, com os pilotos da Scuderia capazes de explorar seus pontos fortes e dar à equipe de Maranello a chance de fechar, pelo menos parcialmente, a lacuna que os separa do topo do Campeonato de Construtores (36 pontos a favor da McLaren).

Em 2023, a Ferrari - apesar de uma temporada dominada pela Red Bull - conseguiu ter um bom desempenho e, neste ano, as coisas devem ser ainda mais interessantes. No entanto, há aqueles que, já no final do GP de São Paulo, levantaram algumas questões que não devem ser subestimadas.

Charles Leclerc, confiante de que será capaz de dirigir uma Ferrari competitiva em Las Vegas, alertou sobre um ponto que, ao contrário, poderia tornar a vida menos fácil do que o esperado para os carros da Scuderia.

Estamos falando das baixas temperaturas. Já no Brasil, os SF-24 mostraram que sofrem quando se trata de definir a temperatura dos pneus, portanto, o mesmo cenário pode ocorrer novamente em uma semana em solo americano.

Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Fomos competitivos em Las Vegas no ano passado, então espero ser igualmente competitivo este ano", começou Leclerc. "No entanto, também é verdade que este ano demos um grande passo à frente em termos de gerenciamento de pneus, o que significa que podemos estar perdendo algo em condições de pista fria".

"Em Las Vegas, encontraremos mais ou menos as mesmas condições vistas no Brasil, portanto, o cenário será muito semelhante."

"Esperamos que nas duas semanas entre o Brasil e Las Vegas possamos trabalhar para preparar a corrida americana da melhor maneira possível e chegar lá em um nível muito bom, embora certamente será difícil para os pneus. Mas as características da pista são certamente melhores para o SF-24".

A capacidade do monoposto de 2024 de lidar melhor com os pneus também pode ser uma desvantagem. Mas Leclerc, embora cauteloso, não nega a oportunidade de ver uma Ferrari no ataque tanto em Las Vegas quanto na corrida de encerramento da temporada em Yas Marina.

"Em resumo, tenho sentimentos bons e menos bons em relação a Las Vegas. Acho, como já disse, que podemos ser tão fortes quanto fomos no ano passado".

"Mas também acho que teremos mais dificuldades para colocar os pneus na janela certa de uso. Então, estou definitivamente mais otimista do que não, e realmente acredito que podemos nos sair muito bem em Nevada."

"Acho que Las Vegas e Abu Dhabi são duas pistas onde os SF-24 podem se sair muito bem. Infelizmente, acho que o Catar será mais difícil para nós e teremos que nos concentrar mais na limitação de danos. Mas ainda temos três corridas pela frente e esperamos fazer a maioria delas bem", conclui.

